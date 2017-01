Arthemisia porta Escher al Palau de Gaviria

A partir del dia 2 de febrer el públic gaudirà a Madrid de la retrospectiva Escher una de les exposicions que ha tingut millor acollida entre el públic internacional amb més de 700.000 visitants fins al moment. La mostra, que es podrà visitar al Palau de Gaviria -el nou espai d’exposicions de Arthemisia a Madrid-, estarà composta de 200 obres del visionari holandès les creacions han marcat les ments dels científics i l’imaginari dels dissenyadors, a més d’haver exercit una forta influència en el món de l’art.

L’exposició inclourà algunes de les obres mestres d’aquest geni del surrealisme com “Mà amb esfera reflectant”, “Relativitat (o Casa de Escales)”, i “Belvedere“. Aquesta selecció de peces permetrà aprofundir en la trajectòria de Maurits Cornelis Escher (Països Baixos, 1898-1972) artista del gravat, intel·lectual i matemàtic, les obres han marcat la cultura col·lectiva durant dècades. Juntament amb el fons mostrat, l’exposició inclourà experiments científics, àrees de joc i recursos educatius que contribuiran al fet que visitants de totes les edats comprenguin les seves perspectives impossibles, les seves imatges desconcertants i els universos aparentment irreconciliables que s’uneixen en ell per formar una única dimensió artística.

La mostra -produïda i organitzada per Arthemisia- fa possible, a més, la reobertura del Palau de Gaviria, un dels tresors arquitectònics de la ciutat de Madrid que ha estat tancat durant anys. Obra de l’arquitecte Aníbal Álvarez Bouquel, va ser construït entre 1846 i 1847 per encàrrec del banquer Manuel Gaviria i Douza, Marquès de Gaviria, segons el luxós model dels palaus renaixentistes italians. La seva escala balustrada, els seus miralls i els frescs de Joaquim Espalter i Rull són alguns dels elements més espectaculars que caracteritzen al palau i dels quals el públic podrà gaudir de nou a partir de febrer.

Escher, que constitueix una de les cites imprescindibles de l’agenda cultural madrilenya per 2017 i l’arrencada del febrer artístic, es podrà visitar fins al 25 de juny. Fins al moment la mostra itinerant ha estat exposada a Bolonya, Roma i Treviso, entre altres ciutats. La seva seu més recent ha estat el Palazzo Reale de Milà on ha rebut més de 200.000 visitants.

L’exposició està comissariada per Federico Giudiceandrea, gran col·leccionista italià i expert en la figura d’aquest artista. La producció i organització de l’exposició va a càrrec de Arthemisia en col·laboració amb The M.C. Escher Foundation.

