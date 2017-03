“Art, terres i foc. Cinc artistes i la ceràmica”: Les ceràmiques de 5 pintors

Artèria d’Igualada, C/ de l’Argent 33 d’Igualada, acollirà del 23 de març al 14 de maig un centenar de peces ceràmiques creades per artistes de renom esencialment per la seva obra pictòrica.

Els artistes Xavier Aballí, Josep M. Baltà, Josep Moscardó, Fèlix Plantalech i August Rosell, porten el seu imaginari creador i pictòric en un nou suport, la ceràmica, després d’haver estat treballant exactament un any (des del gener de l’any 2016) al taller Ceràmica Baltà de Guardiola de Font-rubí. Es tracta d’una mostra que ensenyarà a tots els visitants com l’estil propi de cada artista es pot reflectir també en un nou suport que, bé per desconeixement de la tècnica o bé per la dificultat de portar-la a terme, encara no havia estat explorat per aquests artistes.

L’exposició anirà acompanyada de fotografies dels murals ceràmics realitzats pels artistes així com d’una obra pictòrica de cada artista que identifica l’obra ceràmica amb l’obra pictòrica de cadascun dels artistes. La iniciativa neix amb una clara voluntat de continuïtat ja que el taller té el propòsit d’agrupar periòdicament grups d’artistes d’altres disciplines que puguin traslladar les seves creacions al suport ceràmic. Tota una reivindicació d’aquesta tècnica artística que permet expressar amb una nova textura, nous pigments i volums les pulsions creatives dels artistes que participen en aquesta mostra.

Aquesta exposició serà itinerant, anant posteriorment a Cervera, Lleida, El Vendrell, Tarragona i Barcelona. El dia 30 de març de 2017 a les 20h hi ha programada una visita comentada de l’exposició a càrrec dels artistes.

A la imatge, obra de Xavier Aballí.