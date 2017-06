Art sonor i molt més a Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos

Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos, carrer Casanovas 136 de Barcelona, presenta Sorolls, silenci, accions, poesia, música experimental i art sonor, 1950-2017. L’exposició forma part del les activiades del programa la setmana del Sonar i compta amb la col·laboració del Restaurant el Ninot de Barcelona per a l’actuació d’Iván Telefunken.

L’exposició està composta per unes 70 obres i documents relacionats amb la música experimental i l’art sonor: instal·lacions, partitures, discos, cassets, discos compactes, llibres, fotografies, dibuixos, litografies, vídeos i pel·lícules d’alguns dels creadors més rellevants de els últims seixanta anys. A través de les seves obres i documents que conformen l’exposició, podem fer un recorregut visual i sonor dels últims 60 anys d’experimentació.

Creadors presents a la mostra: John Cage, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Katrin Stockhausen, Mestres-Quadreny, Luis de Pablo, Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Eduardo Polonio, Isidoro Valcárcel Medina, Francesc Abad, Carlos Santos, Barbara Held, Jordi Benito , Concha Jerez, Richard Hamilton, Dieter Roh, Llorenç Barber, Francesca Llopis, Tacita Dean, Ana Solano, Hugo Westerdahl, Badouin Oosterlynk, Jordi Cerdà, Raoul Hausmann, Henri Chopin, Joan Brossa, Vicenç Altaió, Badouin Oosterlynk, Christina Kubisch, Steve Reich, Phillip Glass, Brian Eno, Pedro Garhel, Robert Ashley, Bob Wilson, Giacinto Scelsi, Llorenç Balsach, Llorenç Barber, Hugo Westerdahl, Pelayo Arrizabalaga, Clónicos, Juan Belda, Victor Nubla, Art Modern, Fatima Miranda, Do the print, Irma Marco, Josué Coloma, Laura Llaneli La fura dels baus, Lawrence Weiner, Wolfgang Tilmans, Marcel.li Antunez, Giuseppe De Mattia, Jaume Plensa, entre d’altres

El 15 de juny de 2017 a les 20:15h Barbara Held realitzarà el performance instal·lació Pausa, que s’ha fet en col·laboració amb l’artista multimèdia Benton C Bainbridge. A les 21:30h s’ha previst un sopar amb l’actuació d’Iván Telefunken al restaurant El Ninot, Carrer Casanova, 133 de Barcelona.

El dia 22 de juny de 2017 a partir de les 19:00h, Ana Solano projectarà i comentarà la vídeo instal·lació La foscor és blanca que va realitzar amb el compositor Iván Solano. També tindrà lloc la presentació del CD de recopilació musical de Pere Garhel d’Entourage i projecció de fragments de vídeo de la seva obra Pròtesis. Hugo Westerdal, oferirà una selecció de música experimental espanyola de les dècades de 1980 i 1990. Jordi Cerdà, projectarà Acte directa, art brut. Finalment, Do the print, Irma Marco, Josué Coloma i Laura Llaneli presentaran la seva instal·lació Que potser hi va haver mussols aquí.

A la imatge, Ana Solano, “La oscuridad es blanca”, 2011.

Etiquetes: Galería de Arte & Documentos · Sónar 2017