Art Rupestre al Museu Arqueològic i la fauna fluvial al Museu Darder

El Museu Arqueològic de Banyoles acull fins al 25 de juny de 2017 Un espai sagrat. La Roca dels Moros del Cogul.

Les pintures de La Roca dels Moros representen un dels conjunts d’art rupestre més emblemàtics i millor conservats de Catalunya. Les restes de pintures rupestres i gravats semblen determinar que va ser un lloc de culte. Els caçadors-recol·lectors deixaren la seva petjada a través de les pintures llevantines, mentre que els grups neolítics deixaren constància de les seves creences amb representacions esquemàtiques.

La mostra està organitzada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, Arqueoxarxa, Ajuntament de Banyoles i el Museu Arqueològic de Banyolesa amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Departament de Cultura.

Un dels altres museus de la ciutat, el Museu Darder, exposa fins al 7 de juny de 2017 Life Potamo Fauna. Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. L’exposició té per objectiu informar de les actuacions que es porten a terme en el projecte, donar a conèixer les diferents espècies de fauna autòctones que es volen conservar als nostres rius, així com sensibilitzar a la població sobre el perill de les espècies invasores. En la seva itinerància al Museu Darder, l’exposició es complementarà excepcionalment amb vitrines on s’exposaran exemplars de les espècies que es relacionen amb el projecte, procedents del fons del Museus Darder i el Museu Arqueològic Comarcal.

La mostra està organitzada pel Consorci de l’Estany, Consorci del Ter, Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, Forestal Catalana, Amics de la Tortuga de l’Albera, Universitat del País Basc i Museu Darder de Banyoles amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Porqueres,el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i Aigües de Banyoles.

A la imatge, Museu Darder.

Etiquetes: Museu Arqueològic de Banyoles · Museu Darder