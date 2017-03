Art Photo Bcn 2017 arriba a la quarta edició

Art Photo Bcn 2017 reunirà fotògrafs emergents i galeristes del 5 al 7 de maig de 2017 a la Fundació Enric Miralles, Passatge de la Pau 10. Barcelona torna a convertir-se un any més en l’epicentre del talent fotogràfic durant el Festival de Fotografia Emergent “Art Photo Bcn 2017″ , que celebrarà aquest any la seva quarta edició. Impulsat per l’agència d’art Art Deal project que dirigeix ​​Isabel Lázaro, aquesta fira especialitzada s’ha convertit ja en el punt clau de trobada per a creadors, circuit artístic i amants de l’art en general, i de la fotografia en particular.

L’edició 2017 del festival serà un “art weekend” en què es podrà gaudir d’un complet programa que va, des d’una fira de fotografia, visionats i concurs de fotografia emergent i nombrosos tallers i xerrades especialitzades. Una de les novetats principals d’aquest any és el canvi de seu a la Fundació Enrique Miralles, un palau vuitcentista al barri gòtic de Barcelona. L’amplitud de les instal·lacions de la nova seu ha permès l’ampliació del programa d’activitats, que enguany comptarà amb conferències i classes magistrals de 18 fotògrafs i artistes consagrats, com Diego Ferrari o Shinji Nagabe (Veure programa complet).

Per al concurs de fotografia, l’organització ha registrat ja més de 100 fotògrafs emergents participants. A la Fira de Galeristes, que es podrà visitar a la Fundació Enrique Miralles, els visitants trobaran expositors d’una dotzena de galeries entre les que es troben les barcelonines El Catascopio, Fifty Dots i Projekteria, joves galeries que aposten fermament per la fotografia més actual .

Art Photo Bcn, que en la seva edició 2016 va registrar l’assistència de 1.800 persones, espera aquest any la visita de 2.200 persones entre amants de l’art i professionals del circuit fotogràfic, amb la qual cosa resulta un excel·lent aparador per als projectes de creadors emergents. “Centrem tota l’activitat a la fotografia actual per demostrar la importància d’aquest mitjà en la producció artística del moment. Amb aquest esdeveniment posem a disposició del públic la fotografia que s’està generant ara, fent d’aquest un festival de referència i esperant que sigui un punt d’inflexió en la carrera d’aquests creadors “, afirma Lázaro, directora de Art Photo Bcn.

A la imatge, cartell Art Photo Bcn 2017.

