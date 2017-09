Art Nou: la creació emergent entra a les galeries de Barcelona

núria gurina

Els joves artistes no ho tenen fàcil. I encara menys a Barcelona. Si bé en les últimes dècades ha proliferat una xarxa més o menys estable d’espais institucionals i privats dedicats a l’art jove, si ho comparem amb altres ciutats europees encara queda molta feina per fer. Barcelona té una escena creativa potent, però la precarietat segueix sent el denominador comú i, en moltes ocasions, el suport als artistes es limita a convocatòries, residències i beques de producció. Un pas necessari que obre oportunitats de futur, sí, però que requereix altres agents per assolir l’edat adulta. I quan es parla d’edat adulta i professionalització cal parlar de mercat i de galeries.

Impulsar la creació emergent. Amb l’objectiu d’impulsar la creació emergent i posar en relleu el compromís de les galeries amb la producció contemporània local, torna la sisena edició d’Art Nou, un projecte liderat per l’associació de galeries Art Barcelona que durant tres setmanes (del 5 al 23 de setembre) converteix la ciutat en un centre neuràlgic on descobrir els nous talents artístics mitjançant exposicions, tallers, visites a estudis, xerrades i activitats paral·leles de tot tipus.

I és que Art Nou ho té clar: els artistes i les galeries són un tàndem indissoluble, i per això el treball amb les generacions més joves que inicien la seva carrera és un factor decisiu per garantir la supervivència del sistema artístic local. En aquesta ocasió, hi participen una quinzena de galeries que mostren exposicions individuals o col·lectives d’artistes menors de 35 anys; alguns ja formen part de les seves nòmines, altres hi accedeixen per primera vegada. L’oferta és àmplia i per a tots els gustos, des de Nogueras Blanchard i Ana Mas Projects a l’Hospitalet, Tat Art a Montjuïc o Joan Prats i Àngels Barcelona a l’Eixample i Ciutat Vella, respectivament.

El tret de sortida tindrà lloc el 5 de setembre amb inauguracions simultànies a les diverses galeries i la presentació pública de l’artista guanyador del Premi Art Nou 2017 a La Capella. Un premi que en edicions anteriors ha estat atorgat als artistes Marla Jacarilla, Adrián Melis, Luz Broto, Rasmus Nilausen i Gerard Ortín, en què es valora l’excel·lència de les exposicions i obres participants i que, aquest any, té un jurat integrat pel mateix Ortín –guanyador del premi en l’edició 2016 per l’exposició a Estrany-de la Mota–, la comissària Irina Mutt –seleccionada per Barcelona Producció–, i un membre escollit des d’Art Barcelona.

Estendre el radi d’acció. Però l’ona expasiva d’Art Nou escapa dels murs de la galeria i estén el radi d’acció a altres espais artístics de la ciutat. Així, hi haurà visites als tallers de La Escocesa i Hangar, una taula rodona sobre creació emergent organitzada per Savina Tarsitano a l’espai Espronceda, un workshop de caràcter pràctic conduït per l’equip d’On Mediation i una exposició de Martín Llavaneras a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró, entre un llarg etcètera.

Un programa, el d’Art Nou, que obre la temporada de galeries activant l’escena artística emergent i que prepara el terreny per a la següent cita galerística de l’any: el Barcelona Gallery Weekend.

A la imatge, Art Nou 2015. Galeria Estrany-de la Mota. Rasmus Nilausen, The Looks. The Lux. Foto: Andrea Paesante.

Etiquetes: Art Nou 2017