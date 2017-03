Art Madrid’17 tanca l’edició amb 20.000 visitants i 5 milions en vendes

El dia 26 de febrer es clausurava la dotzena edició de la fira d’art contemporani Art Madrid, cita imprescindible dins de la Setmana de l’Art d’Espanya, en la qual es concentren les propostes més noves i la visita de galeristes, artistes i col·leccionistes de tot el món, i en la que art Madrid s’ha consolidat com a esdeveniment de màxim interès entre els professionals de l’art, advertint des de la passada edició un 40% de nous col·leccionistes.

Entre els prop de 20.000 visitants que han passat per la Galeria de Cristall de CentroCentro Cibeles entre el dia 22 i el dia 26 es troben ambaixadors i ambaixadores de tots els països presents a la fira a través de les seves galeries i artistes (Alemanya, Itàlia, França, Letònia, Portugal, Xina, Cuba, Costa Rica, …), així com representants de les institucions locals com Celia Mayer, regidora de l’Ajuntament de Madrid responsable de l’Àrea de Cultura i Esports, Paloma Sobrini Sagaseta d’Llúrzod, directora general de Patrimoni Cultural de la Comunitat de Madrid i Begoña Torres González,

Subdirectora de Promoció de les Belles Arts del Ministeri de Cultura. El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya també va visitar la fira, donant suport així a les sis galeries catalanes participants.

En aquesta edició d’Art Madrid ha destacat l’augment de professionals de l’art, institucions culturals i museus com els responsables del CAC de Màlaga, del Centre d’Art Tomás i Valiente CEART; Isidro Hernández Gutiérrez, comissari del TEA (Tenerife Espai de les Arts), el codirector de la Neomudéjar Centre d’Arts d’Avantguarda, Francisco Brives i representants de col·leccions de la Fundació Banc Santander, Fundació Thyssen Bornemisza, Fundació Iberdrola, la Fundació Casa d’Alba, Fundació Azcona, la Col·lecció Francisco Sobrino, la Col·lecció Solo (Madrid) o la Fundació ONCE.

Més de 200 periodistes acreditats, nacionals i internacionals, han realitzat una completa cobertura de la fira i les seves activitats i, gràcies a Cultura Inquieta, mitja-partner oficial d’Art Madrid, l’esdeveniment ha generat un abast de 3.000.000 usuaris amb unes 100.000 interaccions a través de xarxes socials.

Tant per les crítiques rebudes com pel públic assistent, la valoració de les galeries participants a Art Madrid’17 ha estat molt satisfactòria. Els directors de la galeria 3 Punts (Barcelona), Javier López i Eduard Duran, han destacat “l’afluència de públic, molt bona, i l’opinió dels col·leccionistes, molt favorable amb la proposta general de la fira”. La galeria va vendre, entre altres peces, un bronze de Samuel Salcedo titulat “Deep Inside” amb un preu de 29.000 €. Per Núria Blanco, directora de la galeria Moret Art (La Corunya) que participa per novè any a Art Madrid, “la fira ha consolidat la seva posició dins el panorama nacional convertint-se en un referent indiscutible per al mercat espanyol”.

En aquesta edició ha estat destacable l’increment de la presència tant de públic com de col·leccionistes internacionals, el que representa un salt qualitatiu respecte a edicions anteriors”. Moret Art vendre diverses peces de Miguel Piñeiro, Daniel Sueiras i Xurxo Gómez-Chao.

La veterana galeria Kreisler (Madrid) ha destacat la venda d’una peça de gran format de l’artista salmantí Carlos Evangelista, “Línia Trencada” (oli sobre fusta de 70 x 180 x 7 cm), i la repercussió que han tingut les peces de Okuda Sant Miquel, artista urbà representant del surrealisme-pop, del qual van vendre pràcticament totes les obres que van portar a la fira. “Han estat col·leccionistes privats, majoritàriament espanyols, encara que hem conegut nous clients, nord-americans sobretot”, explica Gabriela Correa, directora de la galeria. “La presència a la fira és molt positiva per l’afluència de públic, un públic al qual accedim aquí i convidem i acostumem a visitar després la galeria de manera assídua”, afegeix.

Elena de les Heras, directora de la galeria Hispànica Contemporània (Madrid-Mèxic DF) destaca entre els seus vendes “moltes peces importants de Mel Bochner, una escultura de Rafael Barris i totes les obres que portem de Manolo Valdés, incloent-hi una espectacular de més de dos metres composta per 4 gravats acoblats “i subratlla que” el públic d’aquesta fira és de molta qualitat, l’emplaçament és immillorable i això ajuda al fet que l’afluència de gent sempre sigui molt gran, fins i tot durant la setmana”.

Entre les galeries que participaven per primera vegada, ja fos en el programa One Project o en el programa general, l’experiència ha estat bona. Sofia Martínez, de la galeria Léucade (Múrcia) ha destacat que “ha estat un èxit en reconeixement, repercussió i amb més vendes de les que esperàvem, obres d’Ferrenavarro i Jean Carlos Port”. Per la galeria Fifty Dots (Barcelona), que participava amb un sol-project de la fotògrafa Irene Creu del que van vendre diverses peces, “la valoració ha estat molt positiva, hem tancat molts contactes i hem percebut molt bona crítica sobre l’obra d’Irene tant per la premsa com pel públic”, explica el seu director Daniel García.

Per la galeria Espai Olvera (Sevilla), al programa One Project amb el treball de l’artista extremenya Mariajosé Gallardo, “les ventes van ser realment bé, cobrint despeses i traient un bon marge de beneficis. La majoria han estat obres de format petit, de molt bon preu, a persones que estan iniciant una col·lecció; però també es van vendre quadres grans a clients que ja tenen experiència en compra d’art i veuen una inversió segura en l’adquisició”, explica Rubén Fernández Gascón responsable de la galeria.

A la imatge, Desig II d’Aurora Cañero

Etiquetes: Art Madrid 2017