Art Madrid proposa dues tardes al Museu Lázaro Galdiano

Dins del seu programa d’activitats paral·leles dedicat a # ArteyTecnología, la fira d’art contemporani Art Madrid compta amb la col·laboració de diverses galeries i espais alternatius de Madrid entre els quals es troba una veritable institució a la nostra ciutat: el Museu Lázaro Galdiano.

La fira d’art contemporani Art Madrid comparteix amb el Museu Lázaro Galdiano els valors de “l’empatia, la creativitat, la transparència, l’excel·lència, el compromís i la lleialtat, com a factors clau en el desenvolupament d’un model de gestió de qualitat” i, amb aquesta col·laboració, contribueixen a enriquir una programació cultural activa per Madrid.

Les dues jornades al Museu Lázaro Galdiano formen part del programa d’activitats paral·leles de la fira Art Madrid, dedicat aquest any a # ArteyTecnología. En Dues tardes … Dedicaran el primer debat al “Col·leccionisme de nous formats” (dilluns 13 febrer) amb la participació d’Enrique del Río (fundador de WeCollectClub, primer club de col·leccionistes d’art d’Espanya), Sara G. Arjona (directora de la galeria madrilenya Kir Royal Gallery) i Rubèn Martín de Lucas, artista. Tractaran temes com l'”apropiacionisme” d’imatges i el qüestionament del concepte d’autoria, la importància del registre en l’art efímer, el valor de les sèries (i) limitades, la conservació i exhibició d’arxius digitals, en definitiva, claus per a desenvolupar-se en un nou terreny menys físic i més virtual també per als col·leccionistes.

La segona jornada es desenvolupa sota el títol “El visible i l’invisible a l’escenari megadata” (dilluns 20 febrer). Es tracta del diàleg entre els artistes Edurne Herrán (Baviera, Alemanya, 1978) i Mario Santamaría (Burgos, 1985) el treball es desenvolupa en l’escenari d’Internet, davant i darrere de la pantalla, ja que tots dos s’inspiren en els continguts del núvol, aquest espai indeterminat i nou territori d’experimentació artística que ens imposa, com explica Santamaría, “tàctiques de producció en l’era

cibernètica que ens coacciona contínuament a expressar-nos i localitzar-nos al mapa, condició indispensable per a consolidar una societat transparent on la imatge estigui en contacte immediat amb l’ull”. Edurne Herrán, per la seva banda, fa físic (o tangible) el món virtual utilitzant icones de les noves tecnologies, traient-los del seu context ‘natural’ i creant certa estranyesa en l’espectador.

En les seves peces, explica l’artista, “conviuen una tremenda obsessió per la manera en què ens comuniquem i una reflexió sobre el temps, el seu transcurs, la immediatesa i el canvi de paradigmes”.

Les xerrades se celebraran a la Sala de Lectura del Museu Lázaro Galdiano.

