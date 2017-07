Art i música: Bibliofília musical

ramon moreno

No només de música viu el melòman. El nom de Genesis Publications no és gens desconegut per al bon amant de la música. Els seus llibres de col·leccionista no només ocupen les lleixes dels seguidors de la música rock, sinó també de bibliòfils o fins tot els podem trobar a la secció de llibres de bibliòfil i llibres rars de la New York Public Library, per posar un exemple.

I és que Genesis s’ha especialitzat en els llibres d’autor relatius bàsicament al món de la música rock. També, però, ha tocat altres temes, com ara el món de les curses de cotxes amb un volum dedicat al pilot Jackie Stewart o als cent anys de la revista Vogue.

Va ser l’any 1974 quan Brian Boylance decideix crear una editorial dedicada a la bibliofília. Brian no era un especial seguidor del món del rock, però evidentment la música formava part de la seva trajectòria vital. Havia estudiat impressió i arts gràfiques a la Universitat de Londres i la intenció era publicar llibres d’alta qualitat en intensa relació amb autors i artistes. Les primeres edicions es van centrar en temes històrics, i va començar publicant edicions de col·leccionista de cartes de navegació i facsímils de cartes manuscrites i obres literàries per passar, tot seguit, a centrar-se en l’àmbit de la cultura moderna, i amb més intensitat en el món de la música rock, un camí que iniciava amb la publicació de l’autobiografia de George Harrison I Me Mine, un volum que, a partir d’aquella primera edició limitada a 2.000 exemplars signats, ha vist publicades successives edicions en diferents formats i preus. De fet, el món dels Beatles centra una bona part de la seva producció.

Els llibres de Genesis Publications són treballats manualment i amb cura: paper d’alta qualitat, impressió perfecta, enquadernació cosida amb fil, cuir, embolcallats en una caixa expressament feta a mà per a cada volum. Els llibres estan tots signats i acostumen a anar acompanyats d’algun objecte de memorabilia addicional, com ara pues de guitarra o passis de concerts, o qualsevol tipus d’element inèdit. Els tiratges són curts i la seva revaloració és gairebé automàtica, un fet que els converteix també en un important objecte d’inversió. Fins ara han editat un centenar de referències i tenen clients en més de 50 països.

Entre els autors i col·laboradors que han participat en les seves edicions limitades trobem noms referencials, com ara els d’Eric Clapton, George Harrison, Keith Richards, Ronnie Wood, Ringo Starr, David Bowie, Pete Townshend, Yoko Ono, Tom Hanks, Steven Spielberg, Sir George Martin, Sir Peter Blake, Sir Roger Moore, Michael Palin, Ravi Shankar, a més d’icones de l’esport, com ara Sir Brian Lochore, Michael Owen i Sir Jackie Stewart. Com ells mateixos diuen, els llibres de Genesis són obres d’art en si mateixos.

A banda dels llibres, Genesis Publications també publica sèries de fotografies en edició limitada, i evidentment signades, dels més prestigiosos fotògrafs i reproduccions d’obra artística de músics com ara Ron Wood dels Rolling Stones. La darrera publicació és un llibre d’artista de Klaus Voorman en què documenta el procés de creació de la mítica portada del disc Revolver, dels Beatles, que inclou una obra original de l’autor.

