Art i Dret: Restitució dels béns culturals

beatriz niño (*)

“Recentment s’ha aprovat un projecte de llei que afecte a les obres d’art que hagin sortit de forma il•legal del territori espanyol o d’un altre Estat membre de la Unió Europea. Aquest projecte de llei es redacta a fi d’incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 60 / 2014 del Parlament i del Consell Europeu de maig de 2014.

Recordem que una obra d’art surt de forma il•legal quan, per exemple, sent necessari, no es tramita prèviament el corresponent permís d’exportació de la peça.

Amb aquest Projecte de Llei es pretén regular, d’una banda, les condicions i el procediment de restitució dels béns culturals que hagin sortit il•legalment del territori espanyol i es trobin en territori d’un altre Estat membre de la UE i, d’altra banda, les accions judicials que altres països de la Unió Europea poden exercir davant els Tribunals espanyols per reclamar béns que han sortit il•legalment i es troben en territori espanyol.

El concepte de bé cultural que utilitza aquesta regulació és molt ampli i inclou qualsevol obra que posseeixi un valor artístic, històric o arqueològic. També inclou totes les expressions de l’art contemporani donat que no s’utilitzen ni categories, ni llindars d’antiguitat, ni valors mínims per complir els requisits de restitució.

A més, s’amplia a 3 anys –enfront de l’any que reconeix la Llei actual– el termini per a l’exercici de l’acció de restitució. Encara que l’acció de restitució prescriurà en un termini de 30 anys, a partir de la data en que el bé cultural hagi sortit de forma il·legal del territori de l’Estat membre requirent. Així, per exemple, si el Ministeri de Cultura espanyol s’assabenta que una obra que va sortir en el seu moment de manera il·legal d’Espanya se subhasta a Nova York tindrà tres anys per sol·licitar la devolució de l’obra a Espanya, però si aquesta obra va sortir d’Espanya fa més de 30 anys (o 75 anys en cas de ser obres de col·leccions públiques o religioses) l’Estat espanyol no podrà fer res.

Com a novetat i en relació a la cooperació interadministrativa serà la Secretaria d’Estat de Cultura la que exerceixi com a Autoritat Central, a través de la qual es cooperarà i fomentarà la concertació amb la resta de les autoritats centrals d’altres Estats. Una altra novetat, introduïda per la Directiva i acollida pel Projecte de Llei, és la previsió que les autoritats centrals cooperin entre si i divulguin la informació a través del Sistema d’Informació del Mercat Interior (IMI), especialment dissenyat per als béns culturals.

Es tracta, de moment, d’un Projecte de Llei i, encara que s’ha acordat sol•licitar la seva tramitació parlamentària pel procediment d’urgència, falta que s’aprovi la corresponent Llei definitiva, per la qual cosa fins llavors se segueix aplicant l’actual Llei de restitució 36/1994, de 23 de desembre.

(*) Sòcia de NIAL. Art Law. Advocada especialista en el mercat de l’art.

Il·lustració Josep Perpinyà.

Etiquetes: Nial · Restitució dels béns culturals