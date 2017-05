Art en Directe a la Galeria Àgora 3

annaïs miró

Els dies 20 i 27 de maig, de 18.30 a 20.30h., la Galeria Àgora 3 de Sitges, al carrer Nou, 20, presenta les seves sessions d’art en directe amb l’artista M.D. Rubió i l’exposició Portes i finestres. La seva pintura es va tornar cap endins. Va viatjar, va buscar gent, va entrar a bars, en patis, estudis i als interiors de les cases. Des de dins sempre ha estat mirant a fora. I portes i finestres encara són a totes les seves obres, significant, sempre obertes, el record d’aquells principis, són el vehicle que sempre obre la llum que hi ha allà a fora, on li agrada el món. Un homenatge a portes i finestres per les quals passa l’aire, pels que circulen records i persones, pels que mirem i sortim del mur. Ella mira enfora sentint el canvi. Vol escapar, no sap on, però escapar.

Etiquetes: art en directe · Galeria Àgora 3 · M.D. Rubió