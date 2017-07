Art abstracte i farina, units de la mà del grup Estèsia

El Centre Cultural la Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes, 837 de Barcelona, acull del 7 al 30 de setembre de 2017 una mostra d’art abstracte dedicada a la farina. El grup d’artistes Estèsia estan especialitzats en art abstracte i comptaran amb treballs de Carme Miquel, com a artista convidada.

El 7 de setembre de 2017 a les 19:30 Eva718 acompanyarà l’acte d’inauguració amb un spoken word específicament creat per a l’exposició, afegint una dimensió sonora al treball d’aquests artistes.

El grup Estèsia va néixer a finals de 2013 i a l’actualitat el formen un total de deu artistes, que han volgut unir-se amb l’objectiu de difondre l’ofici de l’art abstracte. Estèsia es funda entorn d’un concepte d’art que apel·la a l’absolut com a origen i font de riquesa creativa que la humanitat ha desenvolupat transversalment, tot al llarg de la història i les cultures. Aquesta connexió amb el passat ens ancora en el present per a projectar una obra amb sentit de futur. Estèsia està formada per diferents llenguatges dispensats per l’Art en el transcendent.

Els integrants són Anna Torres, Carme Simó, Claudio Rojas, Gaietà Mestieri, Marta Gregori, Mònica Reche, Nick Bedford, Nico Bouselles, Rosa Atzur i Xefo Guasch.

L’artista convidada és Carme Miquel, ex professora de La Llotja que compta amb una llarga trajectòria en el camp de la pintura. El seu treball recent explora, tant en el pla com a l’espai, l’expressió del color travessat per la llum.

El Centre Cultural la Farinera del Clot i l’Espai Antoni Miró Peris són dos equipaments de titularitat municipal gestionats per la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa a través d’un model de Gestió Ciutadana. El Centre Cultural la Farinera del Clot ofereix una programació sociocultural de caire generalista, posant èmfasi en la música i les arts escèniques. Alhora, el Centre està especialitzat en moviment associatiu i en memòria històrica, tant de l’edifici com del barri. Des de la Farinera es promou un model cultural que vincula les arts amb els projectes comunitaris i la transformació social.

A la imatge, cartell del grup d’art abstracte Estèsia.

