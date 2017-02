Art “A flor de pell” a La Casa Elizalde

El Centre Cultural La Casa Elizalde, València 302 de Barcelona, mostra del 7 de març al 12 d’ abril de 2017, les obres d’Anna Benet, Amédée Houx Lieu, Rosario García-Huidobro, Xiana Gómez, Ana Parra i Catalina Parra

A flor de pell exposa el treball de set artistes que investiguen i treballen, des de diferents punts de vista i discursos, els temes de la dona, el gènere, la identitat, el cos i la memòria. Set projectes amb una mateixa finalitat: trencar la històrica linealitat del discurs masculí sobre el cos femení i el paper de la dona i fer-nos reflexionar sobre el concepte de gènere a l’actualitat.

Quan em penso em transformo d’Anna Benet ens fa reflexionar sobre la relació entre la dona i l’espai personal, la representació del cos femení a la llar, els rols de gènere i la llibertat de pensament. Una sèrie d’autoretrats on es qüestiona la pròpia visió com a dona i on reclama la constant revisió i reescriptura de la identitat femenina a la nostra societat.

Amb La mirada del obstetra, Amédée Houx Lieu, pretén evidenciar les ficcions que han estat presents, al llarg de la història, en les representacions científiques del cos femení que les societats patriarcals occidentals han realitzat.