Arriba la sisena Setmana d’Artesania de Catalunya amb un extens programa d’activitats

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), impulsa per sisè any consecutiu la celebració de la Setmana d’Artesania de Catalunya, que té lloc del 5 al 11 de juny amb un extens programa d’activitats ens diversos espais de la ciutat de Barcelona i arreu del territori català.

Sota el lema Tècnica, tradició i innovació, la Setmana d’Artesania de Catalunya és una iniciativa en la qual a través de la divulgació, el coneixement i la participació es vol fomentar els valors culturals i socials de l’artesania, la seva presència i coneixement tant a Catalunya com a l’exterior, promoure el talent i la creativitat, alhora que potenciar la professionalització i comercialització del sector.

El programa compta amb gairebé 100 activitats, entre conferències, exposicions, demostracions d’ofici, tallers formatius, rutes, concerts i documentals i la celebració, del 8 al 11 de juny, de la VI edició del saló The CraftRoom al Born Centre de Cultura i Memòria, espai que acull gran part de les activitats programades.

Per aquesta ocasió, s’ha convocat el 3r Concurs d’Il·lustració de la bossa de The CraftRoom, amb l’objectiu de posar en valor el talent de joves estudiants, donar visibilitat a la seva creativitat i fomentar la formació en oficis artesanals. El premi està dotat amb 500€ i les bosses que es donen durant The CraftRoom 2017 als compradors d’artesania, porten impresa la il·lustració guanyadora.

En aquest marc, un comitè d’experts, encapçalat per la il·lustradora i mestra artesana Pilarín Bayés, ha atorgat el premi a la proposta d’Irene López, estudiant de l’escola La Industrial de Barcelona, per transmetre conceptualment la quotidianitat del professional de l’artesania amb una proposta gràfica senzilla i actual que projecta a través d’un joc visual. El jurat també ha valorat amb una menció especial la il·lustració de Maria Pujol de l’Escola Massana.

En aquesta tercera edició del concurs, han participat 8 escoles amb la presentació d’un total de 126 il·lustracions de 126 estudiants de grau superior d’Il·lustració.

Etiquetes: Setmana d'Artesania de Catalunya