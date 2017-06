Arriba la cinquena edició de ColerArt

La ciutat de Colera acull la cinquena edició del festival d’Art Contemporani ColerArt, dirigit i comissariat per Carles Bros. Aquest any les popostes artístiques giren entorn al concepte de la meteorologia i hi participen 25 artistes vinguts d’arreu.

El programa comença el 17 de juny a la tarda i es completa amb un seguit de performances i recorreguts artístics per diferents espais. També i haurà poesia i una conferència a càrrec de l’home del temps de TV3, Eloi Cordomí. Els actes acaben l’endemà, 18 de juny.

