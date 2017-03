Arriba “Fams i abundàncies”, la primera exposició produïda per la xMHCat

Fams i abundàncies és la primera exposició realitzada de manera conjunta pels membres de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (xMHCat). Constituïda l’any 2010 amb el lideratge del Museu d’Història de Catalunya, la xMHCat agrupa 11 museus catalans i té l’objectiu de reforçar i consolidar la memòria col·lectiva del poble tot potenciant i dinamitzant aquells museus i monuments que ajudin a entendre l’evolució́ històrica del nostre país, en reafirmin la nostra identitat i la projectin cap al futur.

Fams i abundàncies explica com, al llarg de la història, s’han succeït moments de carestia o fam i d’excés o abundància pel que fa a la disponibilitat d’aliments, la qual cosa ha influït de manera decisiva en l’evolució de la humanitat. Encara avui, és una realitat ben palesa que provoca grans diferències socials. En el marc global, podem contraposar l’abundància dels països desenvolupats enfront dels països en desenvolupament o que han patit guerres o desastres naturals. I en el marc local, són evidents les diferències entre diferents barris d’una mateixa ciutat. Aquesta coexistència, de fet, ha existit sempre però potser avui en dia és encara més palesa, cosa que justifica una mirada enrere sobre aquest tema amb una mostra com Fams i abundàncies, que reflexiona sobre com la gana i la inseguretat han perseguit la humanitat des dels seus inicis.

Aquesta exposició, amb un tema tan transversal com el que planteja, ha permès a la major part dels museus membres de la xarxa l’aportació a la mostra de diversos objectes de les seves col·leccions, sent un bon exemple de com la xarxa esdevé una plataforma d’innovació i cooperació.

L’exposició pot veure’s a les sales d’exposicions temporals del Museu de Cervera del 2 de març al 21 de maig. Després visitarà Lleida, Girona i Tortosa i clourà el seu itinerari a Barcelona a començaments del 2018.

