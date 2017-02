“Arranz Bravo 75/75″ a la Fundació amb motiu del 75è aniversari de l’artista

La Fundació Arranz-Bravo de l’Hospitalet de Llobregat presenta del 9 de febrer al 23 d’abril l’exposició Arranz-Bravo 75/75 amb motiu del 75è aniversari de l’artista. La inauguració comptarà amb la intervenció artística Life is not so bad ideada per Forever Blowing Bubbles (Bernat Daviu i Joana Roda).

Amb motiu de l’exposició s’ha editat un catàleg en què 75 personalitats del món de la cultura, de la crítica d’art i de la societat civil han escollit una obra d’Arranz-Bravo i han explicat el perquè de l’elecció: Vicenç Altaió, Víctor Aregall, Natàlia Arranz, Albert Arribas, Jean Audigier, Judit Barnés, Lluís Bassat, Helena Batlle, Stacey Bllis, Franklin Bowles, Phebe Carter, Ricardo Castro, German Consetti, Martí Cormand, José Corredor-Mateos, Bernat Daviu, Manuel Domínguez, Lluís Esteve, Ferran Farré, Forever Blowing, Bubbles, Carme Fornés, Agustí Fructuoso, Helmut Ganz, Jordi Garrido, Jordi Garcés, Moishan Gaspar, Miquel Gelabert, Xavier Gil, Montse González, Jaume Graells, Rosa Inglés, Jèssica Jaques, Karen Kerrison, Kevin, Gary Lang, Josep de C. Laplana, Antoni Llena, Pere Llobera, Joan Francesc Marco, Antoni Marí, Núria Marín, Roser Masip, Albert Mercadé, Aina Mercader, Martina Millà, Àlex Mitrani, Rosa Maria Muga, Artur Muñoz, Sílvia Muñoz d’Imbert, Lluís Nacenta, Inés Matera, Àlex Nogueras, Conita Oliver, Raul Paez, Georgina Parrilla, Mario Pasqualotto, Dennis Pasteunbach, Francesc Parcerias, Antoni Perna, Ricard Planas, Núria Poch, Mercè Pomers, Isidor Prenafeta, Bernat Puigdollers, David Quirós, Rahna, José Manuel Reinoso, Mar Redondo, Frank del Río, Joana Roda, Marcel Rubio, Francesc Ruiz Abad, John S., Marta Sánchez, Josep Maria Solias, Anna Vilar, John Wall i Daniel Zapater.

Etiquetes: Arranz Bravo 75/75 · Eduard Arranz-Bravo · Fundació Arranz-Bravo