Arranca el projecte 12+1 amb Irene López León

El projecte 12+1 de Contorno Urbano instal·la novament a l’Hospitalet de Llobregat una galeria d’art a cel obert, amb una intervenció artística que canvia cada mes. Una visió original que qüestiona també la manera d’exposar l’art urbà i el lloc d’aquestes creacions en la ciutat.

Després de l’èxit de l’edició del 2016, culminada per una exposició a la sala Tecla, aquest any es Irene López León qui ha inaugurat el mes de gener La jove artista nascuda a l’Hospitalet, defineix el seu treball com pintura paisatgista. El mes de febrer, l’artista exposarà a la galeria Miscelanea de Barcelona, coneguda per descobrir els artistes del demà. El mes febrer el torn serà per Roc Blackblock, molt conegut per la seva visió crítica de la nostra societat.

Els guanyadors del 12+1 del 2017 són: Irene López León, Roc Blackblock, Iker Muro, Hosh, Miedo 12, Miquel Wert, Pati Baztán, Elbi Elem, Fernando León, Edjinn, BYG and Laura González Llaneli.

A la imatge, obra d’Irene López León.

Etiquetes: 12+1 · Contorno Urbano · Irene López León