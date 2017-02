“Arquitectures negres”, de Rubén Panete al Museu Gas Natural Fenosa

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) de Barcelona presenta fins al 10 de març Arquitectures negres de Rubén Panete.

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) presenta, per primera vegada a Barcelona, l’obra de l’artista fotogràfic Rubén Panete (la Corunya, 1979).

Sota el títol Arquitectures negres, l’artista exhibeix més de 30 peces que són el resultat de diversos anys recorrent els països de l’est europeu, tot realitzant fotografies de blocs anodins de formigó. En Arquitectures negres, l’artista gallec converteix els edificis i les cases en protagonistes de les seves obres, tot adquirint una presència gairebé escultòrica. L’arquitectura sense qualitats o, a primera vista, menys atractiva atrapa la seva mirada, en comptes dels paisatges naturals.

Panete no busca l’estàtic, sinó que viatja lleuger d’equipatge per centrar la seva atenció en allò que realment li interessa: aconseguir un espai on avançar en el físic mentre es pensa. D’aquesta manera, pretén establir enllaços entre el temps present i el que pertany al passat i a les possibilitats del futur.

Etiquetes: Arquitectures negres · Museu Gas Natural Fenosa · Rubén Panete