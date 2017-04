“Arquitectures desaparegudes” al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça de l’església, 6 de Figueres, acull l’exposició Arquitectures desaparegudes del 28 d’abril al 21 de maig.

A Arquitectures desaparegudes, que arriba a la Delegació de l’Alt Empordà després de passar per la Demarcació de l’Ebre i la Delegació d’Osona, s’hi pot veure edificis molt transformats, com el Teatre Cinema Albéniz, la Sala Athenea, la Casa Esteve, l’Editorial Dalmau i la Urbanització Teixidor, totes elles a Girona, però que formen part de la nostra memòria històrica. Tot el material forma part del fons de l’Arxiu Històric del Col·legi, repartit per les seves diverses seus, i és un exemple del ric patrimoni documental que custodia la nostra institució.

La ciutat és un aparador que mostra el treball de tantes i tantes generacions d’arquitectes, i l’hem d’entendre com un organisme viu. La seva pell arquitectònica neix, viu i mor, resultat d’una lògica que a voltes ens costa d’acceptar però que és producte del seu dinamisme. La ciutat no pot estar “congelada en el temps”, excepte en aquells elements que la mateixa societat ha considerat oportú protegir.

El patrimoni documental surt en la nostra ajuda i, de la mateixa manera que documenta el patrimoni arquitectònic protegit, ens dóna l’oportunitat de recordar com eren alguns edificis que en l’actualitat no existeixen o estan profundament alterats, reforçant la memòria històrica de la nostra societat.

A la imatge, dibuix present a la mostra “Arquitectures desaparegudes”.

Etiquetes: Delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya