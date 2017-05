Arquitectura europea a la Fundació Mies van der Rohe

annaïs miró

L’exposició Made in Europe, del 19 al 23 de maig de 2017, organitzada per la Fundació Mies van der Rohe, a l’Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, de Barcelona, en el marc de la setmana de l’arquitectura convida a recórrer la construcció a Europa dels últims 30 anys de la mà de l’arquitectura més rellevant destacada per la Fundació a través dels seus guardons. Com a peculiaritat, cadascun dels 10 districtes de Barcelona allotjarà un contenidor amb maquetes d’edificis de diferents tipus (esportius, culturals, comercials, parcs i jardins…), i un onzè, es situarà a la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat, amb motiu de la celebració de la fira Barcelona Building Construmat. Dins de cada contenidor hi trobareu maquetes d’arquitectures relacionades amb un eix temàtic concret: edificis administratius, culturals, esportius, d’oci, d’oficines… A més, els contenidors incorporen mapes per tal que pugueu descobrir l’arquitectura més influent que es cou al vostre barri.

Etiquetes: arquitectura · Fundació Mies van der Rohe