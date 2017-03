Arnau Puig serà proclamat soci honorífic de l’ACCA en la gala de la 33a edició dels premis

Arnau Puig serà proclamar soci honorífic de l’ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art) en el transcurs de la gala de la 33a. edició dels premis que tindrà lloc el dia 23 de març a les 19 h. a l’auditori del MACBA. En la gala també es prepara un homenatge a Manel Clot que anirà a càrrec de l’artista Javier Peñafiel.

Els finalistes als premis de l’ACCA són, en les seves diferents categories:

Espais i iniciatives: Full contact, de Jesús Vilamajó, festival SCAN Tarragona; Halfhouse, Albert Peral i s-inéad de Barcelona; Lo pati, centre d’art terres de l’Ebre, Vicente Fibla, d’Amposta; Binari, Associació Cultural d’Olot i Múltiplos, Anna Pahissa de Barcelona.

Educació: Habitació 1.418, Fito Conesa, MACBA i CCCB Barcelona; Bòlit Mentor, Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona; Art i Escola, ACVic Centre d’Arts Contemporànies i Centre de Recursos Pedagògics d’Osona; En Residència Creadors als Instituts de Barcelona, ICUB i Consorci d’Educació de Barcelona i Jordi Ferreiro.

Recerca: Oteiza, la desocupació de l’espai, de Gregori Diaz Ereño, Elena Martín Martín, Joan Echevarría Plazaola, Borja González Riera. Fundació Catalunya La Pedrera de Barcelona i Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa d’Alzuza; Ramon Guillen-Balmes, Agafeu-vos la mà i pugeu a l’infern, Antònia Maria Perelló de Mataró Art Contemporani; Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia, 1860-004, de Jorge Ribalta, La Virreina centre de la Imatge de Barcelona; On Mediation. Platform on curatorship and research, d’Anna Maria Guasch, Martí Peran, Olga Sureda i Christina Alonso, de la Universitat de Barcelona; Musas, mecenas y amantes. Mujeres en torno al surrealismo de Victòria Combalia.

Crítica d’art: Esórquel, Sonia Fernández-Pan; RWM-Ràdio Web Macba, Macba; Quadern de les idees, les arts i les lletres, Maia creus i Consell de Redacció; Situació crítica, a El Punt Avui, Jaume Vidal, Maria Palau i Montse Frisach i Núvol, Bernat Puigtobella.

Comissariat: Assumpta Rosés, Marcel Pey Remastered, Museu de Valls; Sabel Gabaldón, 1.000 cavalls de potència. Fàbrica de Can Trinxet de l’Hospitalet de Llobregat. Àlex Mitrani, la lliço de Diògenes Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat. Valentín Roma, Neus Moyano i Guillermo Zuaznabar, Alexander Kluge. Jardins de Cooperació. La Virreian centre de la Imatge, de Barcelona i Joan Fontcuberta, Un món paral·lel, Espai d’Arts Roca Umbert de Granollers.

Projecte artístic: El misterio de Caviria, Antonio Hervàs. La Capela de Barcelona. Escombros. Àngela de la Cruz. Centre d’Art la Panera de Lleida: S’amagaven darrere els arbres. Anna Dot, Ruta Walter Benjamin 2016. Nau Côclea de Camallera amb el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i la Càtedra Walter Benjamín de la Universitat de Girona. Touching Community, d’Aimar Pérez Gali, festival Salmon del Mercat de les Flores de Barcelona i Abans que me n’oblidi, d’Ana Jotta, ProjecteSD de Barcelona.

A la imatge, Arnau Puig.

Etiquetes: 33a edició Premis ACCA · ACCA · Arnau Puig · Associació Catalana de Crítics d'Art