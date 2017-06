Argillà Argentona convida Itàlia a la ￼￼￼gran festa de la ceràmica

Argillà Argentona celebra del 7 al 9 de juliol una nova edició, amb un total de 75 artesans de la ceràmica i institucions que exposaran al públic argentoní i d’arreu del país les seves creacions. Aquest és el tercer any que la tradicional Fira del Càntir s’ha convertit en Argillà Argentona, la

Fira Internacional de Ceràmica, referència absoluta del sector al país.

Argillà se celebrarà en el circuit urbà al centre de la vila, format per l’Avinguda Puig i Cadafalch, carrer Gran, plaça de Vendre, carrer Torras i Bages i plaça de l’Església, de 10 a 22h. A més dels expositors convidats, durant la fira es podrà gaudir de tallers i activitats de tota mena, com ara les demostracions de terrissa tradicional, el taller de ceràmica al torn, el taller de rakú o el concurs de torn. A més de les exposicions de temàtica italiana, al Saló de Pedra també s’hi podrà descobrir una mostra sobre la ceràmica femenina bereber del Rif, mentre que el Museu del Càntir exhibirà l’exposició “Càntirs d’arreu del món”. Per tretzè any se celebra la Cineràmica, la Mostra de Cinema Sobre Ceràmica, amb sessions on es projectaran diferents videoclips sobre processos i tècniques ceràmiques d’arreu del món.

Des del 2015 Argillà s’ha desvinculat de la Festa Major d’Argentona i de la seva tradicional Festa del Càntir, el 4 d’agost. L’objectiu ha estat consolidar l’esdeveniment com a referència al sud d’Eu- ropa i poder atreure més visitants i expositors, un fenomen que es consolida enguany.

El gran protagonista enguany és Itàlia, el país convidat d’enguany a la Fira. Ho farà amb Faenza al capdavant. La ciutat de la província de l’Emiglia Romagna, seu del prestigiós Museu Internacional de la Ceràmica, és reconeguda per la seva majòlica, una ceràmica amb un acabat vidriós especial que els artesans de la ciutat italiana, ja des del Renaixement, han arribat a perfeccionar fins a nivells mai vistos. Un total de quinze ceramis- tes d’aquest i d’altres municipis del país transalpí mostraran el seu talent a Argentona durant Argillà.

Els visitants també podran gaudir de diverses exposicions amb un clar regust italià, com ara una dedicada a l’artista italiana Fiorenza Pacino al Museu del Càntir, o una mostra dedicada a la ceràmica clàssica italiana a la Casa Gòtica, el mateix recinte que també exhibirà càntirs decorats per artistes de Faenza. En aquesta edició hi haurà un total de 12 països representats procedents de tres conti- nents. A més d’Itàlia hi seran Portugal, França, Regne Unit, República Txeca, Polònia, Perú, Argentina, Armènia i Marroc.

L’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, com no podia ser d’una altra manera, gaudirà d’un gran protago- nisme en l’edició d’enguany, ja que aquest 2017 se celebra el 150è aniversari del seu naixement i el centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Puig i Cadafalch va mantenir un vincle molt estret amb Argentona, on hi va passar llargues temporades de la seva vida. La casa d’estiueig que Cadafalch tenia al municipi maresmenc ha inspirat el càntir de 2017, encarregat a l’arquitecte i dissenyador Quim Larrea.

En col·laboració amb Núria Gual, ha creat un model fet a motlle per colada amb pisa (pasta blanca) amb un bany de color blau clar “blauet” que reprodueix el de l’icònic immoble argentoní.

Aquesta aposta per un càntir d’autor suposa un trencament amb la història de les 67 edicions de la Festa del Càntir de la qual Argillà n’és hereva. Fins ara es reproduïen models històrics i tradicionals, però des d’aquesta edició s’apostarà per encarregar a creadors actuals fer la seva pròpia versió del càntir.

A la imatge, cartell d’Argillà Argentona.

