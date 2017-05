ARCOLisboa reuneix 58 galeries del 18 al 21 de maig

El món de l’art contemporani torna a mirar a Lisboa amb la celebració de la segona edició de ARCOlisboa que, organitzada per IFEMA, té lloc del 18 al 21 de maig a la Cordoaria Nacional. Amb la qualitat dels continguts com a principal objectiu i l’aposta per projectes de nivell, ARCOlisboa 2017 es converteix en un gran esdeveniment artístic i social amb la participació de 58 galeries de 13 països. A la fira s’hi suma també una programació artística i cultural a la ciutat, que vol atreure l’interès de col·leccionistes internacionals, reconeguts professionals i públic en general.

El Programa General acull, en aquesta edició, 50 galeries seleccionades pel Comitè Organitzador, de les quals el 58% són estrangeres. Compta amb representació de les galeries més importants de Portugal, tant de Lisboa com de Porto, i altres interessants projectes a Braga. Així mateix, serà notable la participació internacional amb galeries com Elba Benítez, Juana de Aizpuru, Giorgio Persano, Nueveochenta, Vermelho, Monitor, Zak Branicka, entre d’altres. Sota el concepte d’Artista Destacat, els visitants poden centrar l’atenció al voltant d’obres que abasten les avantguardes històriques, els clàssics contemporanis i l’art actual.

Com a novetat, ARCOlisboa 2017 incorpora una nova secció comissariada, Opening, que compta amb la participació de 8 galeries nacionals i internacionals amb menys de set anys d’antiguitat, seleccionades per João Laia, escriptor i comissari portuguès. D’aquesta manera, el programa mostra una representació de l’escena de joves galeries portugueses.

Al costat del programa galerístic, ARCOlisboa acull també la presència d’editors i llibreries portugueses independents al espai As tables are shelves, sota la selecció de Luiza Teixeira de Freitas i Ana Baliza. Un espai que vol servir per descobrir nous continguts editorials i que es completa amb la presència d’altres revistes i publicacions locals i internacionals relacionades amb l’art contemporani.

