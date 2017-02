ARCOlisboa presenta programa

gisela chillida

En el marc d’ARCOmadrid 2017, es va presentar el 23 de febrer passat la 2a edició de ARCOlisboa que, organitzada per IFEMA, es celebrarà del 18 al 21 de maig a la Cordoaria Nacional amb el suport de la Câmara municipal de Lisboa, Fundaçao EDP i el Ministeri de Cultura de Portugal.

La qualitat dels programes artístics de les galeries internacionals seleccionades pel Comitè Organitzador per ARCOlisboa 2017, així com el programa social a la capital lusitana, seran el millor reclam per atraure un col·leccionisme internacional, a reconeguts professionals i al públic en general.

ARCOlisboa acollirà un seguit de trobades i activitats relacionades amb Llatinoamèrica que reuniran a destacats professionals del món de l’art, com és el cas de la Trobada de Museus d’Europa i Iberoamèrica, entre d’altres. L’acte de presentació comptà amb la presència del Secretari d’Estat dóna Cultura de Portugal, Miguel Honrat, l’Ambaixador de Portugal a Espanya, Francisco Ribeiro de Menezes, autoritats de la Câmara Municipal de Lisboa, EDP i el Ministeri de Cultura de Portugal, a més de periodistes i altres professionals de l’art contemporani.

El món de l’art tornarà a mirar a Lisboa, ciutat que gaudeix d’una escena artística especialment dinàmica. Al suport a la Fira d’institucions, galeries i col·leccionistes coincideix, a més a més, amb la creació del nou espai del Museu d’Art, Arquitetura i Tecnologia (MAAT) de la Fundação EDP així com l’aparició de noves galeries i espais non profit o la nominació de Lisboa com capital Iberoamericana de la Cultura 2017.

A la imatge, ARCOlisboa, 2017.

Etiquetes: ARCO · ARCOlisboa