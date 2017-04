Aquest Sant Jordi Ana Garcia-Pineda analitza el món al CCLBlanquerna

El Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, c/ Alcalá, 44, seu de la Delegació del Govern a Madrid, presenta del 22 d’abril al 24 de juny l’exposició La ficción es una realidad por suceder, basada en textos de l’artista Ana Garcia-Pineda (Sabadell, 1982).

Mitjançant àudios, dibuixos i escultures, Ana Garcia-Pineda analitza el món real a través de la creació d’altres mons que creiem fantàstics. Per fer-ho, he pres el nostre món com a punt de partida, modificat una llei natural o social i analitzat totes les conseqüències que aquest canvi provocaria (a nivell econòmic, identitari, social…). El projecte està format per nou instal·lacions d’àudio (on es narra el funcionament de nou mons) acompanyades per dibuixos, escultures o instal·lacions que en cap cas il·lustren l’àudio sinó que ofereixen altres possibilitats i afegeixen informació a la història narrada. Una anàlisi de el “real” a través de el “irreal”. Un traç senzill i aparentment naïf, acompanyat d’uns textos aforístics d’humor que la pròpia artista posa en veu són la base d’aquest projecte que, com defineix Garcia- Pineda, neix des del literari i a partir d’un interès en les teories dels mons possibles.

Aquesta mostra forma part de Peu a fora. Expedicions i diàspores, un cicle d’Espai 13 de la Fundació Joan Miró comissariat per Jordi Antas i produït per la Fundació Joan Miró amb la col·laboració de Fundació BancSabadell. L’exposició s’inscriu en els actes organitzats amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2017 al CCLBlanquerna.

A la imatge, obra d’Ana Garcia Pineda.

