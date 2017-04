Apropar la cultura i suport a la creació en el balanç del 2016 de Girona

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha presentat el balanç de l’activitat de l’àrea de Cultura de l’any 2016, en què ha destacat l’aposta decidida de l’equip de govern per facilitar l’accés a la cultura als diferents públics i el suport a la creació artística.

El perfil d’usuari de cultura de Girona comprèn la franja d’edat de 35 a 60 anys, amb la voluntat d’apropar la cultura als més joves a través d’activitats com el Jardí Artístic, un projecte pioner on els infants de 3 a 5 anys poden viure i experimentar tots els vessants de l’expressió artística, o l’Auditori i el Teatre Obert, un projecte destinat a escolars. En l’anàlisi del perfil per gènere, cal destacar que les dones representen un 60% del públic i els homes un 40%.

“L’objectiu d’aquest ajuntament es ser un referent en l’àmbit cultural” ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Carles Ribas, que també ha remarcat que “aquest 2016 s’han fet grans passes per fer unes bones polítiques culturals”.

El suport a la creació en arts i projectes culturals, és una altra de les dades destacades. En total, els ajuts concedits per l’Ajuntament de Girona a projectes creatius, entitats culturals i premis literaris, suma un total de 663.751.00 €. Per altra banda, el Club Girona Cultura s’ha consolidat com a projecte i eina de gestió, experimentant un creixement notable, arribant a superar els 9.000 usuaris.

Etiquetes: Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Girona · Carles Ribas