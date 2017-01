Any Fontserè: Programa conjunt de l’Ajuntament, la Diputació i el Departament de Cultura

L’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat han organitzat un programa d’activitats conjunt per celebrar l’Any Fontserè. Les activitats es portaran a terme durant el primer trimestre de l’any i se centraran a divulgar la vida i l’obra del polifacètic artista Carles Fontserè amb motiu del centenari del seu naixement (1916-2016).

En el marc d’aquestes activitats s’han organitzat dues exposicions, una conferència i una lectura dramatitzada. El dia 12 de gener, a les 19.30 h, l’Escola Municipal d’Art inaugura la mostra “Carles Fontserè: photocitizen” a la sala d’exposicions del Centre Cultural la Mercè. “Photocitizen” és una exposició fotogràfica comissariada per Núria F. Rius i Ricard Planas i organitzada conjuntament entre el Departament de Cultura i l’Escola Municipal d’Art amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. En aquest cas, es tracta d’un recull de treballs fotogràfics realitzats per Fontserè a New York pels volts del 1958. Complementant aquesta exposició, el dia 16 de febrer, a les 19 h, la mateixa comissària oferirà la conferència “Carles Fontserè i la fotografia” al Centre Cultural la Mercè.

D’altra banda, fins al 4 de febrer, la Biblioteca Carles Rahola acull l’exposició “Mirades a Fontserè”, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recull d’interpretacions fotogràfiques realitzades per fotoperiodistes catalans sobre l’artista que ha estat comissariada per Pere Duran amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

L’Escola Municipal d’Humanitats també ha programat una conferència sobre Fontserè el dimecres 8 de febrer, a les 19 h, al Centre Cultural la Mercè. Gerard Bagué pronunciarà “Les memòries de Carles Fontserè: autobiografia contra història oficial”, una reflexió sobre el gran talent de Fontserè per relatar el seu temps.

Finalment, el 24 de febrer, a les 20 h, la Casa de Cultura presenta “Objectes trobats”, una lectura dramatitzada en què una periodista entrevista a Fontserè amb música en directe. La interpretació anirà a càrrec de Xavier Sais i Cristina Cervià, que a la vegada és la creadora i directora. La música en directe serà interpretada per Quim Solà.

