Antonio Hervás i Joan Fontcuberta, premis Ciutat de Barcelona 2016

Antoni Hervás guanya el premi Ciutat de Barcelona d’arts visuals. El jurat, integrat per Ferran Barenblit (president), Montse Frisach, Violant Porcel, Ramon Parramon, i Martina Millà ha atorgat per unanimitat guardó a Hervàs per l’exposició El misterio de Caviria presentada a La Capella dins de la convocatòria BCN Producció 2016. El jurat ha destacat “el projecte de recerca artística que vincula la mitologia grega amb l’escena de cabaret de Barcelona dels anys 60 i 80, i la recuperació de la seva vigència”. El jurat també ha acordat, per unanimitat, fer una menció especial a la consolidació del projecte d’Hangar, dirigit per Tere Badia, “pel seu paper clau en les arts visuals a la ciutat de Barcelona”.

El premi Assaig, ciències socials i humanitats a estat per Joan Fontcuberta. Li ha concedit el jurat format per Antonio Monegal (president), Àngel Castiñeira, Judit Carrera, Marina Subirats i Àngels Massip per l’obra La Furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografia (Galaxis Gutenverg) 2er la seva contribució a la reflexió teòrica sobre el paper de les imatges en la cultura contempoània“. El jurat ha fet una menció especial a la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans) “una obra col·lectiva, innovadora en el seu gènere i de gran rellevància, fruit de la recerca i l’esforç de generacions d’investigadors de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.”

L’ace de lliurament tindrà lloc el dia 16 de febrer al Saló de Cent en un acte conduït per la periodista de betevé Eva Arderius. “En molts casos, darrere d’aquests premis hi ha trajectòries destacadíssimes; en altres, és un reconeixement que augura una futura trajectòria igualment destacable”, assegura el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni.

La resta de guardons han estat per Alesandro Scarnato, premi Agustí Duran i Sanpere d’História de BCN; Sala Beckett, arquitectura; Timecode de Juanjo Giménez, audiovisual; Carme Rovira, ciències experimentals i tecnologia; Salvador Aznar Benitah, ciències de la vida; Lenadro Mendoza, circ; Taler Escola Sant Camil, cultura popular i tradicional; LosCorderos.s.c., dansa; La Casa de Carlota, disseny; Cabal Musical del Taller de Músics, educació; Toni Massanés, gastronomia; Mariana Enríquez, Literatura castellana; Carles Rebassa, literatura catalana; Andreu Missé, mitjans de comunicació; Maria Arnal i Marcel Bagés, música; Jordi Savall, projecció internacional; Agrupación Señor Serrano, teatre; Miquel Desclot, traducció en llengua catalana.

A la imatge, Antonio Hervás, a dalt i Joan Fontcuberta, a sota.





Etiquetes: Antonio Hervás · Jaume Collboni · Joan Fontcuberta · Premis Ciutat de Barcelona 2016