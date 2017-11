Antonia del Río exposa estructures cognitives a la Canem Galeria

annaïs miró

De l’11 de novembre de 2017 al 5 de gener de 2018, la Galeria Canem, al carrer Antonio Maura, 6, de Castelló, acull l’exposició Estructures del coneixement de l’artista Antonia Del Río. Es tracta d’un recorriegut per diversos projectes d’Antonia del Río (Capdepera, Mallorca, 1983) que aborden la temàtica de la construcció de la memòria i el discurs en àmbits institucionals. Sabem que el que es mostra d’una cultura d’una època ja és el resultat d’una selecció. Els projectes d’Antonia del Río centren l’interès en la investigació sobre els mecanismoe de transmissió, pèrdua i extermini del coneixement, establint un inevitable diàleg entre memòria i oblit. En el seu treball són habituals les instal·lacions on entren en joc diversos dispositius que sovint el públic activa. Cada espectador pot accedir a l’obra a través de l’empatia o la familiaritat amb una situació que es presenta. Malgrat la diversitat de formats i tècniques amb què treballa, es pot reconèixer una certa coherència o estètica comuna. No nega el color d’entrada però el predomini del blanc i l’absència de color són característics.

