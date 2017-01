“Antoni Bernad. Catalans. Retrats” a l’Espai Santa Caterina

L’Espai Santa Caterina, de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, presenta l’exposició “Antoni Bernad. Catalans. Retrats”, del 26 de gener al 31 de març del 2017. Una col·lecció de fotografies que mostren el treball d’un dels fotògrafs que es considera un referent pel que fa al tractament del retrat.

Aquesta exposició l’organitza la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació Privada Vila Casas. Les fotografies de l’exposició formen part de l’obra completa Catalans. Retrats –un conjunt de 200 obres preses entre els anys 70 i 80 del segle passat– i que s’inscriuen en el programa Itiner’ART de la Fundació Vila Casas

“Antoni Bernad. Catalans. Retrats” s’ha presentat amb la presència d’Antoni Bernad; del director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès; del director dels SSTT del Departament de Cultura, Francesc Ten, i de la cap de premsa i comunicació i adjunta a la direcció d’art de la Fundació Vila Casas, Natàlia Chocarro

L’exposició és un dels treballs més rellevants d’Antoni Bernad (Barcelona, 1944) com a retratista. El projecte destaca pel tractament que el fotògraf dona al retrat i pel valor històric del document. Bernad utilitza majoritàriament el blanc i el negre amb contrastos delicats que els dota de naturalitat i calidesa. A més, les seves composicions sense artificis i els enquadraments directes atorguen a les fotografies una atemporalitat que els fa resistents al pas dels anys. També cal remarcar la seva capacitat per copsar la psicologia dels subjectes retratats.

A l’exposició de l’Espai Santa Caterina es poden veure 32 fotografies dels personatges següents: Albert Porta, Antoni Clavé, Antoni Llena & Àngel Jové, Antoni Tàpies, Artur Mas, Bigas Luna, Carlos Pazos, El Tricicle, Federico Correa, Hernández Pijuan, Josep Corredor Matheos, Joan Brossa, Joan Miró, Joan Oró, Joan Ponç, Jordi Pujol, Josep Carreras, Josep Guinovart, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Miquel Roca, Oriol Bohigas, Pasqual Maragall, Ràfols Casamada & Maria Girona, Raimon, Salvador Dalí, Salvador Espriu, Sergi Aguilar, Teresa Gimpera, Xavier Corberó, Xavier Cugat i Xavier Trias.

Antoni Bernad (Barcelona, 1944) va estudiar Belles Arts i va començar a treballar com a grafista. Més tard, l’any 1966, es va instal·lar a París, on es va iniciar en el món de la fotografia de moda, en un moment en què, com ell mateix diu, la fotografia es començava a distingir com una disciplina artística. Aquest fotògraf, reconegut internacionalment, es declara admirador de la fotografia d’Irving Penn i actualment té obra al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, al Museu Nacional d’Art de Catalunya o al Museu del Disseny de Barcelona, entre d’altres.

El seu nom actualment és un referent indiscutible en el món de la fotografia de moda. Ha treballat per a les millors revistes gràfiques d’arreu, entre les compten noms com Elle, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, AD, Telva, El País Semanal, Yo Dona o Woman.

A la imatge, Francesc Ten, Antoni Bernad i Ignasi Genovès durant la presentació.

