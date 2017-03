Anna Tamayo revelarà la “bellesa amagada” de Rubí en una exposició al Celler

L’artista rubinenca Anna Tamayo inicia el procés creatiu de l’exposició RrubibaRroc (Rubí Barroc), un dels seus projectes més ambiciosos fins al moment que es podrà visitar a la Sala de Tines del Celler del 9 de juny al 30 de juliol.

Tamayo concep RrubibaRroc com una aproximació a la “bellesa amagada” de Rubí, aquella que s’oculta darrere d’un caos aparent. En aquest procés de recerca creativa, l’artista s’inspirarà en el Barroc perquè és “l’estil artístic que millor pot aglutinar totes aquestes cultures diverses, per la característica que té de sumar molts elements i crear bellesa a partir del caos inicial, d’una cosa desestructurada”. Així, Tamayo emprarà a les seves noves pintures recursos propis d’aquest moviment, com el pa d’or o els clarobscurs, a banda dels seus habituals collages o les casetes que caracteritzen tota la seva obra.

Per al regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, l’exposició és una interpel·lació directa als sentiments dels rubinencs i rubinenques: “Parla molt de l’Anna, del seu realisme oníric i dels contrastos del Barroc […]. Quan vam parlar per primer cop del projecte, a l’Anna li brillaven els ulls. Parlava de treure l’orgull que tenim tots els rubinencs”.

Tamayo comença a treballar en RrubibaRroc sense cap idea preconcebuda, a l’espera que les localitzacions escollides i la seva pròpia experiència estètica sobre la ciutat vagin configurant les noves obres. Seran un total de set pintures de dimensions properes als 3 metres d’amplada treballades amb la tècnica de l’oli sobre taula. Un cop completades, Tamayo hi farà una intervenció artística final consistent en enllaçar tots els quadres i penjar-hi textos i altres elements utilitzats durant el procés creatiu.

A la imatge, l’artista, Anna Tamayo i el regidor de Cultura de Rubí, Moisés Rodriguez.

