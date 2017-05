Anna Malagrida presenta “Cristal House” després del seu pas pel Centre Pompidou

Galeria Senda, c/de Trafalgar, 32 de Barcelona, presenta a partir del 23 de maig el projecte més recent d’Anna Malagrida, Cristal House, guardonat amb el premi Carte Blanche PMU, en el marc de la 15 edició del Festival LOOP.

Cristal House -que significa la casa de vidre- és el nom d’un cavall de carreres. En el seu nou projecte, Anna Malagrida recorre a la fotografia, al text i al vídeo per donar a conèixer als personatges dins d’una casa d’apostes de curses de cavalls situada al centre de París.

En la seva obra, l’artista utilitza fonamentalment la fotografia i el vídeo per explorar i recrear, a través d’una observació atenta, la nostra experiència quotidiana i l’equilibri inestable entre allò privat i allò públic. L’obra de Malagrida s’interpreta com un gest que ens fa veure alguna cosa en particular al món. El projecte ha estat guardonat amb el premi Carte Blance PMU i va ser exposat recentment a la galeria de fotografia del Centre Pompidou, convertint a Malagrida en la primera artista d’Espanya en rebre aquest reconeixement. Ara, presenta “Cristall House” a la seva ciutat natal a Galeria SENDA i en el marc de la 15ma edició de LOOP Barcelona.

Col·locant la càmera a l’interior d’un bar, el lent apunta cap a l’exterior on, a través de les finestres, veiem l’activitat dels carrers fora. Malagrida grava allò que es pot veure més enllà, entre els reflexos a les finestres. L’artista ha triat dos espais interiors en una ciutat i dins d’un d’ells, ha utilitzat tres punts d’avantatge determinats per la seva relació amb les finestres, un recurs recurrent en la seva obra.

Des del carrer, a través dels grans finestrals, fotografia els moviments repetitius i l’espera dels jugadors. Situada a l’interior de la sala, va a la trobada d’aquests i els escolta. Atrets per les grans megalòpolis, la gran majoria dels que aposten són migrants que arriben a París somiant amb una vida millor. La noció de son i d’esperança intrínseca a tot jugador, es desdobla en aquest treball en la imatge del que emigra.

L’obra de Malagrida ens guia fora de l’espai d’espectacle, donant-nos la possibilitat de recuperar l’humà, la dimensió visceral de l’acte de mirar. Un estrany joc de reflexos situa l’espectador davant les esperances dels desventurats. Les seves paraules, reproduïdes en els fragments dels textos, dibuixen les vides i els somnis que convergeixen en aquest lloc de trobada i de joc.

A la imatge, “Les mains” d’Anna Malagrida.

