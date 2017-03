Anna Hyatt Huntington al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries

El Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí”, Poeta Querol, 2 de València, presenta a partir del 7 de març l’exposició Anna Hyatt Huntington. De la Hispanic Society al Museu Nacional de Ceràmica en motiu del Dia de la Dona.

L’exposició compleix amb dos objectius fonamentals. D’una banda, mostra l’obra que Anna Hyatt va realitzar per al Museu a petició del seu director Manuel González Martí i que va donar el 1971, amb destinació a l’esmentada sala. D’altra banda, incideix en el vincle que existia entre el Museu Nacional de Ceràmica i la Hispanic Society of America (Nova York), en ser Anna Hyatt la segona esposa d’Archer Milton Huntington, fundador de l’Hispanic Society el 1904, i González Martí membre de la mateixa des de 1934 i vicepresident des de 1955.

Al costat de l’escultura en bronze del Quixot (1971), obra d’Anna Hyatt (1876-1973), s’exhibeixen un retrat de l’escultora per José Peris Aragó (1971), còpia del que va realitzar Marion Boyd Allen en els anys 20, avui conservat a la Hispanic Society, així com fons documentals i bibliogràfics procedents de la Biblioteca i de l’Arxiu del Museu. Així, es mostra una carta de Manuel González Martí a Alpheus Hyatt Major, nebot d’Anna Hyatt i aleshores president de la Hispanic Society, datada el 1964, en la qual el director del Museu exposa el seu projecte de dedicar una sala a Anna Hyatt al Museu i demana per a això una obra de l’escultora. Aquest document és el germen de la futura sala “Anna Hyatt Huntington” del Museu Nacional de Ceràmica que es va inaugurar el 6 de novembre de de 1971.

Aquesta mostra posa en valor la figura d’Anna Hyatt i recorda més el vincle que l’unia a València. El 1958 va tenir l’acte d’inauguració del carrer de València dedicada al matrimoni Huntington en agraïment a la seva tasca hispanófila. El 1964 es van instal·lar a València les dues obres que Anna Hyatt havia ofert prèviament a la ciutat: El Cid Campeador a la Gran Via Ramón i Cajal i Els portadors de la torxa a l’avinguda Blasco Ibáñez. Aquest mateix any va ser declarada Filla Adoptiva de la ciutat.

En definitiva, la mostra “Anna Hyatt Huntington. De la Hispanic Society al Museu Nacional de Ceràmica “redescobreix diverses històries oblidades: la presència d’Anna Hyatt a la ciutat de València i el vincle entre el Museu Nacional de Ceràmica i la Hispanic Society.

A la imatge, escultura d’Anna Hyatt Huntington.

