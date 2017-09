Ania Novak arriba a l’Arts Santa Mònica

Arts Santa Mònica, La Rambla 7 de Barcelona, presenta a partir del 12 de setembre i fins al 29 d’octubre la mostra Matters of Touch de l’artista Ania Novak en el marc del cicle anual comissariat per Sonia Fernández Pan The more we know about them, the stranger they become.

A travès de 4 projectes individuals i tota una sèrie d’activitats relacionades, aquest cicle explora l’agència de l’objecte -el sistema de relacions que aquest possibilita o inclou- i la implicació de la matèria dins d’un nou canvi de paradigma en el qual el subjecte queda desplaçat del centre de forces del coneixement i deixa espai a altres entitats. No es tractaria tant de deixar que els objectes i les coses parlen per si mateixos, com d’entendre i posar en pràctica altres sistemes de relacions en els quals la distribució de valor entre subjectes i objectes sigui més equitativa i, en conseqüència, política.

A la imatge, cartell de “Matters of Touch”.

