Andreu Moreno a la galeria P | ART Ibiza

La galeria P | ART Ibiza presenta l’obra d’Andreu Moreno en una mostra col·lectiva titulada Gustavo, destinada a “despertar-nos de la letargia produït pels qui creuen que no poden canviar-se les coses”. Per a això ha donat vida a una sèrie d’obres hiperrealistes que representen cocodrils i caragols i que apel·len “al” seny “i al seny”, segons el seu propi autor.

L’obra protagonista d’aquesta mostra, Gustavo, és una escultura d’un cocodril de 5 metres de llarg i 90 quilos de pes efectuada en fibra de vidre durant 500 hores de treball. Andreu Moreno ha presentat, a més, un documental de mitja hora, en el marc d’aquest esdeveniment, en el qual dóna a conèixer com va néixer aquest projecte que “es va presentar per primera vegada, amb una performance artística al torrent de sa Llavanera, per “espantar” a residents ia turistes, en el millor sentit de la paraula, perquè si no protegim el nostre entorn i respectem les espècies que ens acompanyen en aquest viatge que és la vida, pot ser que correm un seriós perill “, matisa l’artista. Aquesta és l’essència d’aquesta mostra, “la família ha crescut”, segons explica l’autor, i la pretensió és portar a la societat a la reflexió.