Ana Lanfranconi rep rep el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin

El premi, que convoca el Consorci del Museu Memorial de l’Exili amb la col·laboració de la Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili, i que enguany celebra la seva tercera edició, es va lliurar el 29 de setembre, a Girona en el marc del Col·loqui Internacional Walter Benjamin. L’assaig premiat ha estat Kinder für die Aufklärung. Infancias e interrupciones en las emisiones radiofónicas de Walter Benjamin d’Ana Lanfranconi, doctora en filosofia Contemporània i Estudis clàssics per la Universitat de Barcelona.

El jurat, que ha estat integrat per Francesc Abad (artista visual), Xavier Antich (UdG), Pilar Parcerisas (comissària d’exposicions, crítica d’art i membre del CONCA), Àngel Quintana (Universitat de Girona), i Jörg Zimmer (Universitat de Girona), ha considerat que el treball assagístic reuneix tots els condicionants que el fan mereixedor d’aquest reconeixement pels següents motius: “Es un assaig que tracta una qüestió relativa a la trajectòria de Walter Benjamin que, en el nostre entorn cultural, és poc coneguda. Concretament, planteja una aproximació acurada als textos que el filòsof berlinès va escriure per ser emesos per la ràdio entre 1927 i 1933. Textos que, amb freqüència, tenien el format de conte o peces de teatre per al públic infantil i juvenil, i que s’emetien amb la veu del mateix Walter Benjamin. L’aportació de l’autora se centra fonamentalment a remarcar el potencial subversiu d’una obra pensada per a un públic divers i majoritari en una Alemanya que estava en vies d’entrar en una regressió democràtica sense punt de no retorn. Així mateix, el text posa èmfasi en la rellevància que van adquirir els nous mitjans de comunicació de massa en una societat moderna i complexa com era la República de Weimar abans del triomf definitiu del nazisme. L’escriptura de l’autora també incideix en el potencial ambivalent dels media en mostrar que, tant poden esdevenir una plataforma ideal per interrompre la normalitat quotidiana tot afavorint posicionaments crítics útils en les percepcions del passat immediat o per actuar políticament en el mateix present, com esdevenir instruments canalitzadors de la propaganda del totalitarisme.”

Etiquetes: Ana Lanfranconi · Àngel Quintana · Càtedra Walter Benjamin · Francesc Abad · Jörg Zimmer · Museu Memorial de l'Exili · Pilar Parcerisas · Xavier Antich