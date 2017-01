“Caminar sobre el gel” i “Hardskmuseum” a l’arts Santa Mónica

Arts Santa Mònica de Barcelona inaugura el 17 de gener les exposicions Caminar sobre el gel i Harddskmuseum, museus d’arxius digitals únics.

Caminar sobre el gel és una exposició col·lectiva que situa el seu punt de partida en el viatge que va fer el cineasta alemany Werner Herzog de Munich a París. La mostra és traducció a l’àmbit de les arts visuals on l’absència de practicitat del seu viatge obre dues possibles interpretacions: d’una banda, l’activació del paisatge a través de la performance i l’experiència directa; per l’altre, una anàlisi sobre la disfuncionalitat de l’art, un context capaç de destinar un gran esforç i energia a empreses alienes a les convencions que configuren el nostre entorn social.

El Harddiskmuseum és un museu d’obres d’art consistents en arxius digitals únics al món (no es troben en altres dispositius). Concebut per Solimán López com una obra d’art col·lectiu, dins dels conceptes de l’Artist run space, conté imatges, vídeos, interactius, multimèdia, web, àudio, text .. un llarg etcètera de continguts de més de 50 artistes de tot el món com Aram Bartholl, Laís Pontes, Gregory Chatonsky, Rubén Tortosa, María Cañas, Rosana Antolí, Jorge Castro, etc., que participen d’aquesta iniciativa que l’artista ha portat ja a més de 5 països i que aterra a Barcelona en la seva vuitena sessió.





