American Cool a la Galeria Mirat&Co/Mirat Projects

annaïs miró

Del 24 de febrer al 19 d’abril de 2017, la Galeria Mirat&Co/Mirat Projects, al carrer Blanca de Navarra, 8, de Madrid, presenta l’exposició American Cool, comissariada per Ricardo Mirat. American Cool és un homenatge a un seguit d’artistes que van viure un moment únic, una era de canvis i moviments, que va fer de Nova York un lloc de culte, amb una visió diferent i moderna, que es va veure reflectida pels diversos canvis globals del món. El Nova York dels anys vuitanta i noranta va ser una incubadora creativa, una ciutat on els artistes es coneixien, s’admiraven i volien destacar en tots els sentits. Els artistes es fusionen amb la moda i la publicitat, el cinema i la música. Neix la cultura underground, la música electrònica i el hip hop. Durant aquests anys sorgeixen moviments com l’Street Art, el Neo-pop o la Pictures Generation. Sorgeixen nous espais expositius a les principals ciutats europees i nord-americanes, i es viu un moment d’èxit creatiu i de vendes. Es creen moltes fundacions i col·leccions. L’exposició compta amb obres dels artistes que van marcar aquella època daurada del món de l’art: Julian Schnabel, Keith Haring, Andy Warhol, Donald Sultan, John Baldessari, Cindy Sherman o David Salle, entre d’altres. Més que una exposició de fotografia, American cool és un projecte cultural sobre una part molt important de la identitat americana. El projecte repassa les diverses èpoques, des dels anys 40 fins a l’actualitat, aturant-se en els personatges que considera més representatius per explicar l’evolució del concepte. Per escollir els personatges, s’han tingut en compte quatre factors: l’originalitat artística, la rebel·lia cultural i el poder transgressor exercit sobre una determinada generació, el poder icònico i el seu llegat cultural. Com totes les llistes, aquesta també és discutible, però el conjunt de l’obra és, sens dubte, imprescindible.

Etiquetes: American Cool · Mirat & co i Mirat Projects