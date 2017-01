Amengual, IEX Comonauta, Las Bistecs i Mery Cuesta a Les Bernardes

Del 3 de febrer al 31 de març la Casa de Cultura Les Bernardas de Salt presenta Devotos de Toni Amengual. Laura Cornejo i Pere Parramon, comissaris de la mostra escriuen que “per a un fotògraf semblaria agosarat fer una exposició on les fotografies pròpies no fossin visibles? És d’inconformista mostrar les imatges en llur invisibilitat? Agosarat i inconformista és Toni Amengual, que en la seva pràctica fotogràfica enfoca l’objectiu vers un activisme visual, que documenta amb imatges colpidores les contradiccions socials i polítiques que vivim. I ho fa també en aquesta instal·lació de caràcter conceptual, on els fotollibres de Devotos (2015) componen una torre que edifica les imatges negades, un pilar que monumentalitza les imatges cosificades, emfatitzant l’opacitat de tota devoció. Devotos qüestiona la fragilitat de tota democràcia, tant la política com la de la imatge, i ens planteja molts dels dilemes que afronta la fotografia en l’era contemporània, de la que tots som devots. Perquè torres més altes, amb bases que crèiem sòlides, han caigut”.

També del 3 de febrer al 31 de març es podrà veure Deep Ocean Mantra d’IEX Cosmonauta. Els comissaris, Laura Cornejo i Pere Perramon diuen que “amb un dibuix preciosista, minuciós, de traços i configuracions laberíntiques, l’artista IEX Cosmonauta proposa amb cada una de les seves obres la concentració i el replegament d’un mantra. La repetició, la insistència, la meditació: la monumentalitat onírica present en aquesta exposició no cerca la complaença tècnica ni el virtuosisme, per bé que se li poden atribuir tots els mèrits d’una execució tant rigorosa com exquisida; per contra, cada peça és un somieig, un nou món on perdre’s entre tot d’imatges espectaculars i detalls subtils, on resseguir narracions que es bifurquen com els senders de Borges o la capacitat evocadora de les imatges dels gravats alquímics antics. Art i fantasies, doncs, amb les quals desvetllar universos íntims. O potser més compartits que no ens pensàvem”.

A les mateixes dates s’ha programat Històries de l’art de Las Bistecs. “Des del videoclip “Historia del arte” el duet barceloní Las Bistecs van deixar clar que el seu electro-disgusting era molt més que una posada en escena provocadora. Carla Moreno i Alba Rihe no miren cap als 80 i la seva suposada lletjor démode, sinó a tota una tradició estètica basada en uns valors patriarcals i classistes. Música enganxosa, lletres intel·ligents i imatges elaborades per recordar que, més enllà del cànon establert i oficial, no n’hi ha una, sinó moltes, d’històries de l’art. Només cal estar disposats a observar-les amb deteniment, a construir-les amb prou esperit crític i, per què no?, a divertir-se amb tot plegat. Per això, el lloc de Las Bistecs és tant la sala d’exposicions com la de concerts. Reflexions mirades i ballades. O ambdues coses alhora, com ens agrada a Les Bernardes” han comentat els comissaris Laura Cornejo i Pere Perramon.

Mery Cuesta presenta Sala Debacle del 3 de febrer al 31 de març del 2017. Cornejo i Perramon escriuen que “irreverent, irònica i iconoclasta, Mery Cuesta s’atansa al món artístic i cultural amb les ungles esmolades i les tintes ben carregades: els circuits de l’art, la crítica musical o la cultura popular, cap de les inconsistències i contradiccions del circ que anomenem contemporaneïtat queda sense el seu retrat àcid i agut als còmics presentats en aquesta exposició. Titulada amb el mateix nom d’una de les galeries inventades –o no tant– en les seves vinyetes, Sala Debacle és la primera mostra en solitari d’una artista fins ara més coneguda com a comissària i crítica d’art. Alhora, és la constatació que mitjançant l’humor i el còmic també es pot teoritzar. Compte amb els seus traços i les seves bafarades, perquè, sigui amb l’escatologia aplicada, la clatellada intel·lectual o el feminisme càustic, Mery Cuesta perfila amb molta cura els seus objectius”.

La inauguració conjunta de les quatre exposicions tindrà lloc el dia 3 de febrer a les 19.30 h.

