Amanda Moreno i el material del futur a l’Espai Tactel

annaïs miró

Del 24 de novembre de 2017 al 5 de gener de 2018, l’Espai Tactel, al carrer Dènia, 25, de València, acull l’exposició Materials of the future de l’artista Amanda Moreno. Materials of the Future no és només un espai on plantejar-nos el nostre paper com a agents dins dels canvis contemporanis aferrats al pensament científic. La mostra és també un lloc on connectar realitats, de la mateixa manera que la teoria de cordes que articula la peça M is W?; diversos plans que, igual que les supercordes configuren dimensions físiques i temporals. Si el nostre passat i futur estan connectats, travessats i ondicionats pels nostres cossos, quin serà el nostre paper en aquest relat? En l’obra de Moreno el discurs consensuat queda suspès donant pas a la proliferació d’altres narracions que troben el seu origen en la literatura o la ficció. D’altra banda, l’error, la confusió o el fracàs, despleguen tot el seu potencial, instant la mirada emancipada del lector que funda i gestiona el seu coneixement.

Etiquetes: Amanda Moreno · Espai Tactel