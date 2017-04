Amalia Pica i la comunicació dels ximpanzés

L’artista argentina Amalia Pica inaugura a NC-art, el 22 d’abril, l’exposició A un brazo de distancia, en la qual es pot veure com va nodrir-se de la seva observació de ximpanzés, enmig d’una reserva natural nigeriana, per desenvolupar un projecte artístic, un treball realitzat sota la co-curadoria de Luiza Teixeira de Freitas i Claudia Segura Campins.

Mitjançant fotografies, vídeos, dibuixos i instal·lacions, Pica genera un diàleg a través de la interacció de les espècies de primats que habiten al Parc Nacional de Gashaka Gumti i com aquestes utilitzen els objectes del seu entorn. Interessada en els dispositius de comunicació i de generació de coneixement, Pica treballa amb eines construïdes pels propis ximpanzés que conviden a una reflexió entorn a l’intercanvi i al llenguatge. A l’exposició s’hi veuran més de 150 branques d’arbres –trossos que els simis utilitzen com a extensió dels seus braços per fer diverses activitats– que són ara analitzades des d’una altra perspectiva, deixant veure altres usos o formes de ser interpretades.

La re-significació dels elements trobats a la Reserva Natural de Nigèria, així com de la pròpia idea de mirar a l’altre, permeten qüestionar les bases sobre què establim el nostre coneixement.

Aquesta mostra parteix de la distància prudent que Pica va haver de mantenir amb els ximpanzés per no afectar el seu entorn però, al mateix temps, de la proximitat necessària per observar-los. D’aquí ve el títol de l’exposició A un brazo de distancia que apel·la a la barrera de protecció que fan servir els humans per sentir-se menys connectats amb aquests éssers intel·ligents i salvatges; una referència directa a la proximitat evolutiva i a la distància cultural que van fer-se evidents mentre va estar allunyada a la selva.

L’exposició pot veure’s al NC-arte (Cra. 5 No. 26 B – 76 Bogotà, Colòmbia) del 22 d’abril al 24 de juny. L’entrada és gratuïta.

Etiquetes: Amalia Pica · Claudia Segura Campins · Luiza Teixeira de Freitas