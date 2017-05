Alumnes del màster en fotografia i disseny d’ELISAVA intervenen Can Framis

Alumnes del màster en fotografia i disseny d’Elisava presenten Ocupar-Habitar, una intervenció fotogràfica al Museu Can Framis, c/ Roc Boronat 116 de Barcelona.

La presentació serà el 20 de maig de 2017 a les 12.00 h. i comptarà amb la presència dels artistes participants: Sandro Arabyan, Lisa Attard, Camilo Villegas, Gabriela Díaz Infante, Guillermo Fernández, Farah Foudeh, Qi Hao, Ainhoa Iraola, Katharina Klapper, Dimitriy Levdanski, Elysy Lei Minyi, Angel Palomar Vidal, Eve Quick, Balsa Radunovic, Mauricio Ramírez, Mireia Roca, Elena Rodríguez, Yu Wang, Guo Xiaofeng, Jumanah C.

Ocupar-Habitar vol respondre a preguntes: Com s’aproxima un grup de fotògrafs emergents a aspectes més tradicionals com la pintura i el museu? De quina forma troben una manera de viure o fins i tot ocupar aquests territoris? Com troben aquestes institucions el llenguatge necessari per seguir sent rellevants i mantenir el diàleg entre disciplines?. És una intervenció fotogràfica realitzada pels alumnes del Màster en Fotografia i Disseny d’ELISAVA en col·laboració amb la Fundació Vila Casas.

El projecte investiga la narrativa eterna i inestable entre la fotografia i la pintura, així com les seves relacions de poder i les que s’estableixen entre els artistes consolidats i els artistes emergents. En aquesta instal·lació, la col·lecció pictòrica i l’arquitectura del museu Can Framis es converteixen en una font principal d’inspiració i en plataforma de treball creatiu dels artistes participants.

L’escenari de la mostra seran les façanes originals de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Framis. La proposta, coordinada des d’Elisava per Pedro Vicente, director, i Diego Ferrari, tutor, i, des de la Fundació Vila Casas, per Glòria Bosch, directora d’art i Natàlia Chocarro, adjunta direcció d’art, pretén donar una nova mirada al museu i al seu contingut des de múltiples punts de vista, utilitzant la fotografia com a reina i mitjà de (re)interpretació.

A la imatge, fotografia realitzada pels alumnes del màster en fotografia i disseny d’Elisava.

