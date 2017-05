Alumnes de Massana exposen a la Nau Comanegra guiats per Tom Carr

La Nau Comanegra, c/del Consell de Cent, 159 de Barcelona presenta a partir del 9 de maig l’exposició Traducció, on els alumnes d’últim curs del Grau en Arts i Disseny de l’Escola Massana exposen els seus treballs de final de carrera, guiats per l’artista Tom Carr.

Comanegra és una editorial independent fundada l’any 2006 a Barcelona per un conjunt d’amics que provenien majoritàriament del món del llibre i també de la gestió empresarial i la recerca acadèmica. L’editorial va néixer amb la vocació de materialitzar tot d’idees que sovint sorgien en qualsevol conversa sobre llibres que ens agradaria llegir però no existien encara. D’això els teòrics del màrqueting en diuen una oportunitat, i si li sumem l’atracció que personalment cadascun tenia desenvolupada pel món del llibre en resultà l’empenta necessària per arrencar aquest projecte editorial.

Som una editorial petita, però ens sentim molt còmodes en aquest nínxol , ja que podem treballar relativament aliens a les modes del mercat editorial de masses i centrar-nos en desenvolupar i cuidar l’edició dels títols que ens agraden. Ens agrada publicar llibres que donen a conèixer el nostre patrimoni cultural en un sentit ampli i també aquells que ens ajuden en el creixement personal i intel·lectual, en totes les edats. I preferim de llarg la producció autòctona, especialment en camps com l’àlbum il·lustrat, on hem trobat molta creativitat i qualitat entre joves autors que volen fer-se un lloc en el món del llibre.

Poc a poc anem consolidant un catàleg força variat en la seva oferta però que probablement ja comença a definir força bé el nostre estil. Però més enllà del goig de cada llibre publicat, el que més satisfacció dóna és anar bastint una xarxa creixent d’autors i col·laboradors que volen repetir, i d’amistats i coneixences que s’impliquen en els nostres projectes i ens proposen noves idees perquè seguim publicant el que els agradaria llegir.

A la imatge, obra “What is home?” de Kevin Timmerman.

