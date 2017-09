“Alteracions”, de l’artista Neus Segalés a l’Hotel Eurostars Grand Marina 5 *

L’Hotel Eurostars Grand Marina 5 * GL de Barcelona acull l’exposició Alteracions, de l’artista Neus Segalés. La inauguració tindrà lloc el 22 de setembre a les 19.30h, i comptarà amb la presència de l’artista.

La mostra està formada per obres acolorides que contenen dibuix i materials ben estructurats. Pinzellada sòbria i determinada, amb una àmplia gamma de matisos. Aquesta és la carta de presentació de Neus Segalés en aquesta exposició, on experimenta amb els materials, explorant les seves diferents capacitats expressives. La seva paleta s’ha transformat a través dels anys amb visió sinuosa i antropomòrfica en una experiència reflexiva intel·lectual de l’ésser humà. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, ​​Neus Segalés va començar a formar-se en l’estudi 52 de Sabadell, la seva ciutat natal, sota la tutela del pintor Joseo.

Amb ell va aprendre la tècnica de la mà d’un dels pintors hiperrealistes més importants de la zona. Des de 2006, l’artista combina la seva carrera amb la coordinació d’exposicions i l’ensenyament. Entre altres activitats, Neus Segalés ha comissariat exposicions per a entitats culturals com Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada i els JAPPIS, escrit presentacions per a exposicions de diferents artistes com C. Eyre, J. Salgado, Juan Antonio Muro i Eeva Tervala i ha fet de jurat en concursos d’arts plàstiques.

La mostra es podrà visitar fins al 17 de novembre del 2017.

