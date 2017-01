Alícia Framis presenta “L’habitació dels llibres prohibits” a Blueproject Foundation

anna maria camps

Des del 20 de gener fins al 14 de maig del 2017 Alícia Framis presenta a la Blueproject Foundation L’habitació dels llibres prohibits. Alícia torna a Barcelona després d’haver exposat l’any 2007 a Arts Santa Mònica.

L’obra que Framis presenta a Blueproject forma part de la sèrie Habitacions Prohibides, una sèrie d’habitacions en que l’artista qüestiona l’actual entorn social i humà, els dispositius d’alineació i altres mitjans de coacció. Framis va explicar en la presentació que aquesta experiència la faig servir a casa. “He construït una habitació pel meu fill d’onze anys en el meu habitatge”.

L’habitació dels llibres prohibits proposa en un cub de 3 x 3 x 3 metres una biblioteca de llibres que, objectes de censura, estan o han estat prohibits. Els 189 llibres exposats van ser prohibits en diferents moments de l’història. Hi ha, fins i tot, un Quixot “que en el seu dia va ser censurat per l’església i, sobretot, a Arabia Saudí“.

Alícia Framis va posar de manifest la seva satisfacció de tornar a Barcelona amb aquest projecte “que he exposat al Museu Picasso de França, a la Galeria Annet Gelink d’Amsterdam i ha estat seleccionada per presentar-se a Art Basel-Parcours, 2015″.

També va explicar la seva performance de castellers a Amsterdam. “Vaig ser la primera que vaig portar els castellers a la capital holandesa. Quedava un vuit en una coneguda plaça i vaig organitzar la performance amb 150 persones que varen estar a la plaça sense que la gent sapigues que eren castellers. Recordo que vaig guanyar el premi de la performance i amb els diners que en varen donar, vaig poder pagar el desplaçament i l’estada als castellers”.

La sala dels llibres prohibits és un lloc d’estudi i reflexió on tots poden avaluar els danys de la censura “que alguna vegada va atacar llibres ara considerats com veritables obres mestres”.

Alícia Framis va anunciar que serà a Arco Madrid amb la Galeria Juana Aizpuru. Els responsables de Blueproject Foundation estaven molt satisfets d’haver “portat Alícia Framis a Barcelona després de tants anys de no exposar-hi”.

A la imatge, Alícia Framis (Barcelona, 1967) a Blueproject Foundation.

