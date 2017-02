“Alguns sostres trencats”, el poder de 30 dones a Tabakalera

gisela chillida

El Club de Creatius Sant Sebastià presenta del 14 al 19 de març a Tabakalera, Passeig Duque de Mandas, 52 de Sant Sebastià, Alguns Sostres Trencats en el marc de la XIV Festival de la Creativitat Espanyola i dels Premis Nacionals de Creativitat.

La mostra, organitzada en col·laboració amb Kutxabank, la Diputació de Guipúscoa, Dones a Seguir i Druck, neix com homenatge a totes aquelles dones que han aconseguit destacar en la seva professió. Carme Ruscalleda, Edurne Pasabán i Ainhoa Arteta són algunes de les protagonistes. Amb vocació itinerant, de Sant Sebastià viatjarà a Madrid, on s’exposarà del 21 d’abril al 21 de maig al campus urbà d’innovació i emprenedoria Teamlabs.

Una trentena obres d’art que representen a altres tantes dones que han aconseguit posicions de màxima responsabilitat en terrenys dominats tradicionalment per homes. Dones que són un referent i que han aplanat el camí a les següents generacions. I que conviden a seguir la seva trajectòria a través d’una frase, un consell o una cita inspiradora, sempre a favor de la igualtat.

Enginyeres, biòlogues, metgesses, investigadores, artistes, jutgesses, empresàries i directives. Dones contemporànies i del nostre país que han triomfat en la seva professió i que constitueixen la prova que ni la capacitació, ni el talent, ni la dedicació, ni l’èxit responen a una qüestió de gènere. Elles són l’evidència del talent femení i també l’estímul per perseguir la igualtat d’oportunitats.

Trenta dones líders en les seves àrees d’activitat, mostrades a través dels ulls i el talent de professionals creatives -que formen part del Club de creatius- i que han interpretat els seus respectius retrats. Utilitzant tècniques d’allò més diverses, des de l’aquarel·la fins al punt de creu, passant pel material tèxtil o el dibuix amb els dits sobre llenç digital (tauleta).

Aquestes són les 30 dones que integren l’exposició ‘Alguns Sostres Rotos’, al costat, entre parèntesis, l’artista que ha interpretat el seu retrat:

1. ANA SÁENZ DE MIERA (Mireia Roda), directora d’Ashoka Espanya,

2. MARGARITA SALES (Daya Muñoz), científica bioquímica i investigadora.

3. CORAL BARBES (Amaya Uscola), una de les 50 dones més influents del món en Química Analítica.

4. NURIA OLIVER (Mónica Moro), enginyera i investigadora en el camp de la intel·ligència artificial.

5. MARA DIERSSEN (Mar Fruits), neurobiòloga, investigadora sobre la síndrome de Down.

6. ALICIA CALDERÓN (Judith Francisco), científica i investigadora.

7. ICÍAR BOLLAÍN (Uschi Henkes), cineasta.

8. INÉS ALBERDI (Xisela López), antiga directora del Fons de Nacions Unides per a les Dones.

9. GUADALUPE SAVI (Almudena González), directora d’un grup de recerca al Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC).

10. INMA SHARA (Marta Rico), directora d’orquestra i compositora.

11. MAR RAVENTÓS (Pepa Roig), presidenta del Grup Codorníu. .

12. MARIA A. BLASCO (Marga Castaño), directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.

13. ÀNGELA DE LA CREU (Blanca Gomara i Ziortza Arnaiz), artista. Única espanyola nominada al Premi Turner (2010).

14. ADELA ASUA (Chusa Díaz i Caterina Amodio), vicepresidenta del Tribunal Constitucional .

15. CRISTINA ÁLVAREZ (Ana Hidalgo), experta en l’adaptació d’empreses a l’entorn digital.

16. ELENA MAYORAL (Maria Gomis), primera dona a dirigir el principal aeroport espanyol. .

17. SONIA CORROCHANO, (Pilar Ruiz), Directora de l’Aeroport de Barcelona-el Prat.

18. MARÍA ÀNGELS MARTÍN PRATS, (Pilar de Giles), investigadora i empresària de la indústria aeronàutica.

19. ELENA ARZAK (Ana Alcover), xef. Premi Veuve Cliquot a la Millor Xef Femenina del Món (2012).

20. ELENA PISONERO (Aurora Hidalgo), presidenta d’Hispasat.

21. PALOMA ESCUDERO (Eva Santos), directora mundial de comunicació d’UNICEF (Nova York).

22. CARME RUSCALLEDA (Patricia Luján), xef, cuinera amb més estrelles Michelin a Espanya.

23. BETLEM GARIJO (Laura Rueda), CEO de Merck Healthcare i membre del comitè executiu mundial de Merck. .

24. IRENE CANO (Marina Costa), directora general de Facebook Iberia .

25. CHUS MARTÍNEZ (Alba Venç), una de les comissàries espanyoles més internacionals.

26. AINHOA ARTETA (Raquel Martínez), soprano.

27. EDURNE PASABÁN (Maria Gaya), alpinista, primera dona en pujar els 14 vuit mils.

28. AMPARO MORALEDA (Eva Conesa), consellera independent de diverses entitats.

29. MARTA FONTCUBERTA (Carmen Veiguela), sènior director global content a The Coca-Cola Company.

30. BETLEM FRAU, CEO d’Ikea ​​Itàlia

A la imatge, obra Marta Rico inspirada en INMA SHARA, directora d’orquestra i compositora.

