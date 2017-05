Alfredo Igualador exposa a la Galeria Rafael Ortiz

annaïs miró

Del 20 al 27 de maig de 2017, la Galeria Rafael Ortiz, al carrer Mármoles, 12 de Sevilla, acull l’exposició Todo este caer de l’artista Alfredo Igualador. En l’obra d’Alfredo, les seves pintures, dibuixos, collages o instal·lacions, s’obre un camp expandit que les relaciona unes amb les altres. La lluita de tots aquests plantejaments de la representació artística per mantenir-se vius, els hi fa reflexionar sobre la seva pròpia identitat, sent aquesta pregunta sobre les coses per elles mateixes i les coses al voltant, la que fa diferent i referencial el treball d’aquest artista. Com continuar, sense eliminar res, el nostre passat i intentant entendre el nostre propi present com a tasca per a la pintura, el dibuix, el collage, o el dibuix i la pintura en el camp expandit de la sala d’exposicions. El tema com a anàlisi i pretext, que configura un lloc, que ens sigui propi. Va començar a dibuixar sistemàticament arbres trencats. Buscant imatges a Internet va trobar, sorprès, que la metàfora de l’arbre caigut també evocava en general accidents mortals: cotxes destrossats, cases enfonsades, tempestes, huracans i catàstrofes de tota mena. Posseït per una certa melangia es va anar apropant de mica en mica a l’experiència quotidiana del desastre. En realitat, només cal obrir el diari o veure la televisió per constatar-ho: cada dia ens porta un horror quotidià, amb què convivim. Però també hi ha el desastre quotidià. El de qui pateix perquè fa anys que no troba feina. El de qui perd casa seva. El de qui pateix en silenci la malaltia i la vellesa.

Etiquetes: Alfredo Igualador · Galeria Rafael Ortíz