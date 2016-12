Alfons López dona una part de la seva obra al Museu d’Art Jaume Morera

El Museu d’Art Jaume Morera veu incrementada la seva col·lecció gràcies a la donació d’obra de l’artista Alfons López. Aquest autor de còmics i humorista gràfic nascut a Lleida, ha desenvolupat la seva trajectòria professional a la ciutat de Barcelona. L’any 1972 expressa la seva vocació per la crítica social i política a la revista Grama. El 1975 funda junt amb altres dibuixants la revista d’humor polític Butifarra!, de la qual en fou director. Cap a finals de la dècada dels setanta treballa en publicacions com El Papus i el Viejo Topo, alhora que realitza diversos àlbums monogràfics d’historietes, com El Urbanismo Feroz, La Família o el Patio Trastero. L’any 1980 reinicia la seva col·laboració amb l’Editorial Bruguera a la sèrie Atasco Star, i inicià amb Bigart la sèrie Orgasmos Cotidianos, posteriorment escrita per Xavi Roca i també publicada a Cul de Sac, El Jueves, Titanic i a la francesa Fluide Glacial. El 1984 s’encarrega de la realització gràfica del curs de català Digui-Digui. Entre el 1989 i el 1992 feu la sèrie de Paco el Ministro per a El Jueves.

L’any 2005 rebé el premi Serra i Moret d’actuació cívica de la Generalitat de Catalunya, i el 2011 li fou atorgat el premi Nacional de Cultura en l’apartat de còmic per Mil vidas más, Miguel Núñez, (2010), compartit amb José Gálvez i Joan Mundet. Durant aquest passat mes de novembre s’ha publicat la que de moment és la seva darrera monografia titulada El Solar, sota el segell de l’editorial la Cúpula.

Etiquetes: Alfons López · Museu d'Art Jaume Morera