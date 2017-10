Àlex Llovet, guanyador de la 6ena edició de la Beca Amics de la Fotografia

Àlex Llovet ha estat el guanyador de la 6ena edició de la Beca Amics de la Fotografia. El jurat format per Llorenç Raich, professor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya; Manuel Esclusa, fotògraf i Enric Montes, fotògraf i professor especialitzat en l’edició de llibres de fotografia, ha decidit premiar al projecte fotogràfic Beware of the Dog d’Àlex Llovet com a guanyador de la 6a edició de la Beca Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí.

El premi consta de 2.500 euros pel guanyador com ajut per finançar les despeses d’exposició del treball, així com per el cost de producció de la seva edició en un llibre on es visualitzi i reflecteixi aquest projecte fotogràfic. Tant l’exposició com l’edició del llibre es portaran a terme durant l’any 2018.

En l’edició d’enguany, per tant, s’ha incrementat considerablement l’import de la beca, ja que en les anteriors edicions s’atorgava un import de 400 euros, a tres treballs premiats, per les despeses de l’exposició i per l’edició d’un llibret on quedava recollit el treball.

A més a més de l’increment de l’import, en aquesta edició ha augmentat el nombre de propostes rebudes. Fins ara la mitja era d’unes 20 propostes i aquest any han passat a ser 66 propostes (de les quals 23 són de Sudamèrica). Cal recordar que les beques dels Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí es convoquen, de forma biennal, des de l’any 2008.

Àlex Llovet (Barcelona 1974) que reconeix que “he hagut de recórrer mig món per entendre que el que volia fotografiar està al voltant de casa meva”, ha publicat dos llibres de fotografia, ha participat en nombroses exposicions i ha obtingut diversos premis i distincions.

Beware of the Dog, segons l’autor, és el viatge que significa madurar, el trànsit on apareixen el sentiment de desig al costat de la idea de la mort, i les cicatrius que va deixant el pas del temps, substituint l’espai que de nens li donem a la ficció, per “la realitat” i la consciència del món adult. Però, on són els límits entre el físic i l’espiritual, entre el tangible i la fe, entre la por i la confiança? Fins on podem apel·lar a la fantasia per omplir el buit de l’inexplicable i el desconegut?

La pèrdua de la innocència suposa adonar-te de si els teus pors són realment teus o dels altres, i de si la teva imaginació podrà seguir salvant o no. Però implica també abandonar progressivament l’ara, per quedar invariablement atrapats entre el que va ser i el que serà.

Segons Llovet, “cap fotografia d’aquest treball va ser realitzada per aquest projecte. Al setembre de 2016, organitzant el meu arxiu, em topo amb una imatge que acabarà donant peu a tot el projecte: una vella tanca de fusta tirada al marge d’un camí. Sobre ella, un petit cartell metàl·lic de lletres grogues diu: Beware of the Dog (compte amb el gos). Una cosa ressona immediatament al meu interior, fent-me pensar que en realitat no li tenim por al gos sinó a la idea del gos, i que la por és molt més poderós quan és fruit de la imaginació”.

A la imatge, fotografia d’Àlex Llovet (detall).

Etiquetes: Alex Llovet · Beca Amics de la Fotografia